캄보디아 강력 범죄에 李대통령 "우리 국민보호에 총력 대응하라"

외교적 기본 대응 방향과 원칙 지시

"외교부 필요시 추가 조치 있을 예정"

韓대학생, 캄보디아서 고문 당해 숨지는 사건 발생하기도

이재명 대통령이 캄보디아에서 우리 국민을 대상으로 취업 납치, 감금 등 범죄가 잇따르고 있는 것과 관련해 외교부에 총력 대응을 지시했다고 대변인실이 밝혔다.

대통령실은 11일 대변인실 명의의 알림을 통해 "이 대통령은 최근 발생하는 캄보디아 범죄로부터 우리 국민을 보호하기 위해 외교적으로 총력을 기울이라는 기본 대응 방향과 원칙을 지시했다"고 전했다.

그러면서 "외교부는 이에 따라 캄보디아 정부의 협조 확보를 포함해 다양한 조치를 취해왔으며 필요시 추가 조치도 있을 예정"이라고 덧붙였다.

이 대통령의 이 같은 지시는 캄보디아 현지에서 우리 국민을 대상으로 한 강력 범죄가 이어지고 있어서다. 지난 8월에는 한국인 대학생이 캄보디아에서 범죄조직에 의해 고문당해 숨지는 사건이 발생하기도 했다.

앞서 조현 외교부 장관은 전날(10일) 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아 대사를 초치해 한국인을 상대로 한 강력 범죄가 지속해서 발생하고 있는 것과 관련해 강한 우려를 표명하고 대책 마련을 촉구했다. 외교부는 캄보디아 수도 프놈펜에 대한 여행경보를 특별여행주의보로 상향 조정했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>