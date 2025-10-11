'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

경기 광주서 파라핀 오일 섭취로 10명 병원에

연료로 쓰이는 무색·무취 액체…물과 혼동 쉬워

캠핑장에서 이용객 11명이 조리 과정에서 파라핀 오일(paraffin oil)을 물로 착각해 끓여 먹는 사고가 발생했다. 이 중 10명이 구토와 메스꺼움 증세를 보여 병원으로 옮겨졌다.

연합뉴스는 경기도소방재난본부의 발표를 인용, 11일 오전 5시 10분쯤 경기도 광주시 남한산성면의 한 캠핑장에서 "라면을 끓여 먹은 뒤 여러 명이 구토하고 있다"는 신고가 접수됐다고 보도했다.

출동한 구급대는 현장에서 캠핑객들이 파라핀 오일을 물로 오인해 라면을 끓여 먹은 사실을 확인했다. 이 사고로 증상이 없던 1명을 제외한 10명이 병원으로 이송됐다. 모두 의식은 있었으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

현재 소방당국은 해당 캠핑장에서의 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

파라핀 오일은 석유 정제 과정에서 얻어지는 포화 탄화수소계 액체로 무색·무취에 점도가 높다. 등유보다 냄새와 그을음이 적어 캠핑용 랜턴, 램프, 토치 연료로 널리 사용된다.

그러나 대부분 투명한 페트병에 담겨 유통되기 때문에 어두운 야외 환경에서는 물과 쉽게 혼동할 수 있다. 제품 설명서나 용기 표시를 반드시 확인하고, 식수나 음료와 혼동되지 않도록 별도 보관하는 것이 중요하다.

파라핀 오일은 소량 섭취 시 위장 장애를, 다량 섭취하거나 기도로 유입될 경우 심각한 흡인성 폐렴을 유발할 수 있다. 이때 폐 조직에 기름 성분이 남아 염증을 일으키며, 심한 경우 호흡 곤란과 폐 손상으로 이어진다.

소방 관계자는 "캠핑장에서는 식수와 연료를 같은 종류의 용기에 담지 말고, 연료병에는 반드시 '위험물' 표지를 붙여야 한다"며 흡입이나 섭취 사고가 발생하면 즉시 신고하고 병원에서 응급조치를 받을 것을 당부했다.





