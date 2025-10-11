본문 바로가기
부산시교육청, 교육공무직원 809명 신규 채용…조리·돌봄 인력 대폭 확충

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.11 13:19

지난해보다 2배 가까워

부산시교육청(교육감 김석준)은 2025년 하반기 9개 직종에서 총 809명의 교육공무직원을 선발하는 '교육공무직원 신규채용 계획'을 발표했다.


이번 채용 규모는 지난해 426명보다 약 90% 늘어난 수치다. 시교육청은 ▲조리실무사 350명 ▲늘봄교무행정실무원 214명 ▲특수교육실무원 100명 ▲돌봄전담사 94명 ▲교육실무원 33명 ▲교육복지사 1명 ▲전문상담사 3명(임상심리사 1명, 전문상담사 1명, 117센터 1명) ▲사감 3명 ▲기관운영실무원 11명 등 총 9개 직종의 인력을 모집한다.

시교육청 관계자는 "이번 증원은 학교 급식 종사자의 노동강도 완화를 위한 인력 재배치 기준 개선과 '늘봄학교'의 안정적 운영을 위한 돌봄전담사 및 행정실무원 확충이 주요 배경"이라고 설명했다.


원서 접수는 오는 10월 14일부터 17일까지 4일간, '교육공무직원 채용관리시스템'을 통해 진행된다. 소양평가는 11월 15일 실시되며, 1차 합격자를 대상으로 면접심사가 12월 13일 진행된다. 최종 합격자는 12월 17일 발표될 예정이다.


김석준 교육감은 "인성과 역량을 두루 갖춘 인재가 많이 지원해주길 바란다"며 "이번 채용을 통해 교육공무직원의 근무 여건을 개선하고, 학생들에게 보다 질 높은 교육 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

자세한 내용은 부산시교육청 홈페이지 또는 교육공무직원 채용관리시스템 공고문을 통해 확인할 수 있다.

부산시교육청.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
