양산시, '양산사랑 건강걷기' 행사 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.11 10:05

양산보건소, 양산국화축제와 함께 양산시민 건강걷기

경남 양산시는 오는 25일 오전 7시부터 황산공원 중부광장 야외공연장에서 양산국화축제와 함께하는 양산사랑 건강걷기 행사를 개최한다.


걷기 코스는 약 3㎞ 거리의 단일코스로 운영되며, 황산공원 중부광장 야외공연장에서 출발해 반환점인 서부주차장 앞 쉼터를 거쳐 황산공원 중부광장으로 돌아오면 된다.

참가를 희망하는 시민은 행사 당일 현장 접수를 통해 참여 가능하며, 완주자에게 소정의 기념품을 증정하고 추첨을 통해 기프티콘을 제공하는 완주 기념 인증이벤트도 진행될 예정이다.


이번 행사는 걷기운동의 중요성을 알리고 양산시민의 걷기 활성화를 위한 걷기 사업의 일환으로 생활에 활력을 찾고 건강한 생활 습관을 실천하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.


보건소 관계자는 "양산국화축제와 연계한 걷기 행사로 시민들에게 풍성한 볼거리를 제공하고 걷기 분위기 조성을 통하여 시민 건강증진에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

양산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
