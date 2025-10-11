'LPGA BMW 챔피언십' 해남 상륙…전 세계 생중계

명현관 "성공 개최로 해남 위상 높일 것"

관광·체험·특산물 마케팅 지역 홍보 총력

전남 해남군이 오는 16~19일 화원면 파인비치 골프링크스에서 열리는 '2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십'의 성공 개최를 위해 막바지 점검에 나섰다.

명현관 해남군수는 10일 대회 기간 임시주차장이 운영될 산이면 구성리 솔라시도 기업도시 현장을 찾아 현장 보고회를 열고 교통·안전·편의시설 등 준비 상황을 점검했다.

명현관 군수는 '2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십' 대회가 열리는 현장을 찾아 보고회를 열고 교통·안전·편의시설 등 준비 상황을 점검했다. 해남군 제공

이번 대회는 전 세계 170여 개국, 약 5억7,000만 가구에 생중계될 예정이며, 주최 측은 대회 기간 중 5만~6만명의 관람객이 찾을 것으로 예상한다.

군은 군의회, 지역 유관기관, 사회단체 등과 함께 범군민 준비위원회를 구성해 시설 점검, 교통·안전·의료 대책, 지역 홍보 전략 등을 추진해 왔다. 특히 교통 혼잡 해소를 위해 대회장 인근에 1,920면 규모의 임시주차장을 조성했으며, 산이면 구성리 산이정원 앞에 3,800면, 우수영 관광지 내에 500면 규모의 임시주차장도 마련했다.

16~19일에는 산이정원 앞 임시주차장에서 5분 간격으로 셔틀버스가 운행되며, 18~19일에는 우수영 관광단지와 해남읍 터미널에서도 셔틀버스가 추가로 운영된다. 군은 대회 기간 종합상황실을 운영하고, 응급의료부스와 자원봉사 서비스를 제공해 안전하고 원활한 대회 진행을 지원할 계획이다.

군은 이번 대회를 세계 속에 해남을 알릴 절호의 기회로 삼겠다는 구상이다. 대회장에는 해남 관광지와 특산물 홍보부스를 설치하고, 선수와 갤러리가 함께하는 김장 체험 행사도 진행한다. 또 골프대회 티켓을 소지한 관광객이 해남 관광지 방문 후기를 SNS에 게시하면 선착순 300명에게 해남 특산물인 '아이스 군고구마'를 증정한다.

이와 함께 15~20일 해남군이 발행한 관광안내책자를 지참한 관광객은 두륜산케이블카, 명량 해상케이블카 등 유료 관광지 7곳을 최대 50% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

명 군수는 "이번 대회를 통해 해남군의 위상을 높이고 지역경제와 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다"며 "성공적인 개최를 위해 남은 기간 만전을 기하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



