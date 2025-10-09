바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'

관광객들도 북적이는 울릉도 도동항 자료사진. 울릉군 AD 원본보기 아이콘

비계 삼겹살과 바가지 요금 논란을 겪은 울릉도가 추석 연휴에 활짝 웃었다. 궂은 날씨가 이어지는 가운데서도 1만여명 이상이 울릉도를 찾아 '관광 울릉' 재기의 신호탄을 쐈다.

9일 울릉군에 따르면 지난 3일부터 8일까지 이어진 황금연휴 동안 울릉도를 찾은 방문객은 총 1만3085명으로 집계됐다. 지역언론은 울릉도 현장 분위기를 전하며 귀성객과 관광객이 몰리며 섬 전역이 활기를 되찾았다고 보도했다.

경북일보는 "집계 결과, 강릉·묵호항 등 수도권을 통해 울릉도를 찾은 관광객은 4514명, 포항항로를 이용한 귀성객 및 관광객은 8571명으로 나타났다"면서 "이번 연휴는 단순한 관광 붐을 넘어, 한때 부정적 이미지로 위축됐던 지역 상권이 '친절한 울릉도'로 다시 태어나는 계기가 됐다"고 평가했다.

매체는 울릉읍 도동항 일대와 저동항, 사동항 주변 식당가에는 연휴 내내 손님들로 붐볐다도 했다. 특히 논란 이후 자율 가격 점검과 친절 캠페인을 이어온 상인들의 변화된 모습에 관광객들의 만족도가 높았다고 덧붙였다. 남한권 울릉군수는 연휴 기간 울릉도를 찾은 관광객들을 일일이 배웅하며 불편한 점을 직접 물었다고 한다.

경북매일신문도 울릉도 관광업계를 인용해 "연휴 초반부터 여객선 예매가 조기에 매진되는 등 뱃길은 연일 만석 행진을 이어갔다"고 전했다. 경북매일신문에 따르면 3일부터 8일까지 강원도 강릉·묵호항 등 수도권 지역을 통해 울릉도를 찾은 관광객은 4514명, 포항항로를 이용한 귀성객과 관광객은 8571명이었다.

울릉도는 지난 여름 일부 업소의 바가지 요금, 택시 요금 과다 청구 등이 잇따라 발생하며 관광 이미지가 타격을 입었다. 이에 울릉군은 남한권 군수를 비롯한 공직자와 군의회 의원, 유관기관 관계자가 참여한 '친절관광캠페인'을 대대적으로 전개하며 관광객과의 신뢰 회복에 나섰다. 군은 관광 서비스의 질적 개선을 위해 식품 및 공중위생업소를 대상으로 특별 위생 점검을 실시하고, 서비스 관리 체계를 전반적으로 강화했다. 이러한 노력은 가시적 성과로 이어지고 있으며, 작년보다 6% 감소한 수치이지만 올해 누적 관광객 수는 7월 21만 명, 8월 25만7000 명, 9월 25일 기준 28만여 명을 기록하며 꾸준한 증가세를 보였다.

추석 연휴를 앞두고는 울릉군 여객선터미널 3곳에'울릉울렁마음함'을 설치하여 관광객과의 소통을 확대하고 교통·숙박 점검과 청결한 관광 환경 조성 등 관광객 편의를 위한 다양한 정책도 함께 추진 중이다.

8월 5일 저동항에서 열린 관광 수용 태세 개선 캠페인 모습. 울릉군 원본보기 아이콘

남한권 울릉군수는 8월 5일 저동항에서 관광 수용 태세 개선 캠페인을 갖고 "울릉도의 진심을 믿고 찾아주신 모든 분들께 감사드리며, 관광객들에게 친절하고 신뢰받는 지역이 될 수 있도록 다시 한번 노력하겠다. 앞으로 더욱 투명하고 책임감 있는 관광 환경을 제공할 것을 약속드린다"고 말했다. 추석을 앞둔 지난 9월 25일에도 별도자료를 내 "군민의 마음을 모아 다시 찾는 새 울릉을 만들어갈 것이며, 울릉을 대한민국 최고의 관광섬을 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 내년부터 겨울철 울릉을 방문하는 관광객은 여객선 운임의 70%까지 할인받게 된다. 남진복 경복도의회 의원이 대표 발의한 '경북도 도서 지역 여객선 운임 지원에 관한 조례 일부개정 조례안'이 최근 도의회 본회의를 통과했다. 개정 조례는 울릉도를 찾는 방문객에게 여객선 운임을 큰 폭으로 지원하는 내용을 담았다.

울릉도에 복무하는 군 장병의 배우자, 직계혈족, 형제자매가 면회를 오는 경우 울릉군민 수준으로 운임을 지원한다. 관광 비수기인 12월 1일부터 다음 연도 2월 말까지 겨울철에 방문하는 모든 관광객에게는 운임의 70% 이내에서 지원할 수 있도록 규정했다.

조례에 따라 내년부터 도비와 군비로 운임 지원이 이뤄질 예정이다





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



