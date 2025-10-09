'동탄룩' 지적했는데 추근댔다고?…이준석, 악플러들에 법적 조치 예고

"지역구 의원으로서 당연한 일"

법적 조치 예고하기도

이준석 대표가 공개한 '동탄룩' 관련 인스타그램 게시물. 이준석 페이스북

이준석 개혁신당 대표가 허위사실을 유포하는 누리꾼들에게 법적 대응을 예고했다. 자신의 지역구인 동탄 지역 여성들을 대상화하는 '동탄 미시룩'과 관련된 사회관계망서비스(SNS)에 댓글을 남기면서 이미지 왜곡을 지적해 왔으나, 일부 누리꾼들이 이를 '이준석이 여성에게 추근댄다'라는 허위사실로 유포했다는 것이다.

9일 이준석 대표는 자신의 SNS를 통해 "이제는 제가 마치 어디에 댓글을 달아서 여성에게 추근댄 것처럼 허위사실을 유포하는 무리들이 있다"라고 전했다.

이 대표는 동탄의 사는 사람들은 '동탄룩' 같은 말로 도시의 이미지를 왜곡하거나 고정관념을 만드는 것을 매우 싫어한다고 언급하면서 "얼토당토 않은 인스타그램 글이 보이면 종종 댓글을 단다. 동탄에 그런 사람들 없다(라는 내용이다)"고 말했다.

또 "멀쩡히 아이를 키우며 어느 동네보다 부지런하게 살아가는 동탄맘들을 비하는 밈이 있다면, 그 지역 국회의원이 그것을 지적하는 것이 당연한 도리 아닌가"라며 "어줍잖게 공작할 생각은 하지 말라. 당연히 아무 문제가 없는 댓글이기에 삭제하지도 않았다"라며 법적 조치를 취해 두겠다고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



