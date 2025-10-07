"사방에서 중국어 들려"…中 황금연휴 전 세계 관광지 북적북적

中 국경절 맞아 여행 떠나는 인파 급증

하루 평균 출입국 인원 200만명 돌파

중국의 국경절·중추절 '황금연휴'(10월 1~8일)를 맞아 14억 인구의 중국인 관광객들이 전 세계 주요 관광지와 소도시로 몰리며 곳곳에서 예상치 못한 혼잡이 빚어지고 있다.

7일 중국 매체 극목신문은 '중국인들이 휴가를 맞았다는 사실을 전 세계가 알게 됐다'는 제목의 기사를 통해 각국 관광지들이 중국인 여행객으로 북새통을 이루고 있다고 전했다.

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

대표적으로 인구 약 2만 명에 불과한 노르웨이 북부의 로포텐 제도에는 중국인 관광객이 한꺼번에 몰리며 이례적인 교통 체증이 발생했다. 섬 내 중국 음식점은 대기 줄이 길게 늘어섰고, 사방에서 중국어가 들렸다고 현지에 방문한 광둥성 출신 관광객은 전했다.

호주 시드니에서도 비슷한 광경이 펼쳐졌다. 상하이에서 온 한 관광객은 "오페라하우스 주변에서 사진 찍을 자리를 찾기가 어려울 정도였다"며 "고래 관측 투어를 하는 배 3척에 선장만 현지인이었고, 나머지는 모두 중국인이었다"고 말했다.

심지어 세계적인 다이빙 명소인 팔라우 블루홀에서는 해수면 아래가 중국인 관광객들로 붐비는 영상이 확산하며, 중국 누리꾼들이 "물고기보다 사람이 더 많은 것 같다"고 지적하기도 했다.

한국에서도 지난달 29일부터 시행된 중국인 단체 관광객 무비자 제도의 영향으로 서울 명동과 성수동 등에 중국인 관광객이 눈에 띄게 늘었다. 일본 오사카 간사이공항 등 주요 공항들 역시 중국인 관광객으로 붐벼 입국 수속에만 2시간 이상이 걸렸다는 증언이 이어졌다.

한편 중국 이민관리국에 따르면 이번 황금연휴 기간 하루 평균 출입국 인원은 200만명을 돌파했다. 여행 예약 사이트 취날은 중국인 관광객들이 이번 연휴 동안 전 세계 599개 도시로 향하는 항공권을 예약했다고 밝혔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>