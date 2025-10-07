▲장영자씨 별세, 이정아(헤럴드경제 문화부 기자)씨 조모상=7일, 이대목동병원장례식장 6호실, 발인 9일 오전 11시, 장지 서울추모공원-에덴낙원. 02-2650-5121
[부고]이정아(헤럴드경제 문화부 기자)씨 조모상
2025년 10월 07일(화)
