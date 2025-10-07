본문 바로가기
[부고]이정아(헤럴드경제 문화부 기자)씨 조모상

입력2025.10.07 17:30

▲장영자씨 별세, 이정아(헤럴드경제 문화부 기자)씨 조모상=7일, 이대목동병원장례식장 6호실, 발인 9일 오전 11시, 장지 서울추모공원-에덴낙원. 02-2650-5121




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

