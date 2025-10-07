본문 바로가기
김민석 총리 "대통령 1인다역은 필연적…이런 일조차 시비 안타까워"

이관주기자

입력2025.10.07 16:59

李대통령 부부 '냉부해' 출연 야권 공세에
"K-푸드 세계 알리는데 방송 프로 큰 역할"

이재명 대통령 부부의 TV 예능 출연을 두고 야권의 공세가 계속되는 가운데 김민석 국무총리가 "이런 일조차 시비가 되는 것은 안타깝다"고 밝혔다.


김민석 국무총리.

김민석 국무총리.

김 총리는 7일 페이스북을 통해 "대통령의 동시다발 1인다역은 필연적"이라며 "한미 무역협상, 정부 전산망 복귀 지휘, 추석인사를 동시에 소화하면서 예정된 방송 출연을 통해 'K-푸드' 세계화의 전도사 역할도 하는 것"이라고 강조했다.

이어 "그것이 국정의 매 순간 매 사안에 최선을 다해야 하는 대통령의 일"이라며 "이런 일조차 시비가 되는 것은 안타깝다"고 적었다.


김 총리는 전날 이 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'를 시청했다고 전하며 "한국 문화의 핵심인 K-푸드를 세계에 알리는데 방송의 요리 프로그램은 큰 역할을 하고 있다"며 "이번 방송은 아예 '전 세계에 알리고 싶은 K-푸드와 식재료'를 주제로 제작되고 넷플릭스에 공개돼 전 세계인이 함께볼 수 있어 출연하신 것으로 안다"고 설명했다.


아울러 김 총리는 "경주 APEC 정상회담이 이제 3주 남았다"며 "각국 리더들에게 흥미로운 스토리와 맛이 담긴 K-푸드를 제공하는 방안을 우리의 창의적인 요리사분들과 더 상의해봐야겠다"고 덧붙였다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
