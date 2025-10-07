여수 해상서 펌프준설선 침수…인명피해 없어

7일 오전 8시11분께 전남 여수시 묘도대교 인근 해상에서 펌프준설선이 침수되고 있다는 신고가 접수돼 해경이 배수 작업을 하고 있다. 여수해경 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 오전 8시 11분께 전남 여수 묘도대교 인근 해상에서 200t급 펌프준설선 A호가 침수됐다.

신고를 받고 출동한 여수해경은 현장 확인 결과, A호 좌현 선미 쪽 평형수(선박의 균형을 잡기 위해 탱크에 채우는 바닷물) 저장탱크 등에 구멍이 나 선체 일부가 파손된 것을 발견했다.

해경은 방제함정과 경비함정을 투입해 방수 및 배수 작업을 실시했다. 해상으로 기름이나 오염 물질이 유출된 흔적은 없었다.

A호는 당시 장기 정박 중이었고 선내에는 승선원이 없었던 것으로 확인됐다.

여수해경 관계자는 "정박 중인 선박이라도 주기적인 점검과 관리가 필요한 만큼 선박 소유자 등은 안전 점검을 강화하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



