조현 외교부 장관, 中 왕이와 통화…"한·중 새로운 전기 마련해야"

권재희기자

입력2025.10.07 14:23

연합뉴스

연합뉴스

조현 외교부 장관이 7일 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 전화 통화를 했다고 외교부가 밝혔다. 조 장관과 왕이 외교부장은 한·중 양자관계 및 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환한 것으로 알려졌다.


이날 정오께부터 40여분간 이어진 통화에서 양국 장관은 오는 31일부터 이틀간 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한·중관계 발전의 새로운 전기가 마련될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.

통화에서는 APEC을 계기로 예상되는 시진핑 중국 국가주석의 방한과 한·중정상회담 개최 문제 등이 논의됐을 것으로 관측된다.


왕 부장이 역내 평화·안정을 위한 중측의 노력을 설명한 데 대해, 조 장관은 북·중 관계가 한반도 비핵화 및 평화실현에 기여하는 방향으로 발전해 나가길 희망한다고 하였고 한반도 문제에 대해 지속 소통해나가자고 했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
