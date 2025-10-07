본문 바로가기
[속보] 中 "리창 총리, 9∼11일 방북…노동당 80주년 행사 참석"

권재희기자

입력2025.10.07 11:11

수정2025.10.07 11:15

[속보] 中 "리창 총리, 9∼11일 방북…노동당 80주년 행사 참석"
[속보] 中 "리창 총리, 9∼11일 방북…노동당 80주년 행사 참석"





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

