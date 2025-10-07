본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

최수연·정신아, 양대 IT기업 대표 나란히 포천 '아시아 100대 여성 리더' 올라

권재희기자

입력2025.10.07 10:52

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최수연 네이버 대표 8위 올라…첫 10위권
정신아 카카오 대표 24위

최수연 네이버 대표 연합뉴스

최수연 네이버 대표 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


최수연 네이버 대표와 정신아 카카오 대표가 포천지 선정 '가장 영향력있는 100명의 아시아 여성 리더' 상위권에 나란히 이름을 올렸다.


포천지는 7일 가장 영향력있는 아시아 여성 리더 100인을 선정, 최수연 네이버 대표가 8위에 올랐다.

최 대표는 지난해(18위)보다 10계단이나 순위가 오르며, 10위권 안에 이름을 올렸다.


포천지는 "2기를 맞이한 최 대표가 인공지능(AI)을 핵심 서비스와 결합하는 데 주력하고 있다"며 "네이버는 '소버린 AI' 개발에도 주력하고 있다"고 소개했다.


정신아 카카오 대표 연합뉴스

정신아 카카오 대표 연합뉴스

원본보기 아이콘

정신아 카카오 대표 역시 24위를 기록, 30위권 내로 약진했다. 정 대표의 지난해 순위는 45위다.

포천지는 "카카오는 월간 활성 이용자가 4900만명에 달하는 한국에서 가장 널리 이용되는 카카오톡을 운영하고 있다"며 "정 대표는 챗GPT 개발사인 오픈AI와 새로운 협업을 통해 자사 서비스와 AI 결합에 앞장서고 있다"고 보도했다.


이밖에 한국 여성 기업인으로는 넷플릭스 아시아태평양 사업을 통괄하는 김민영 넷플릭스 부사장(49위), CJ 최연소 여성 최고경영자(CEO) 타이틀을 거머쥔 이선정 CJ올리브영 대표(57위), 코스맥스 창업자인 서성석 회장(82위), 이수경 P&G 글로벌 화장품 사업 프레지던트(88위) 등도 명단에 포함됐다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李 믿기지 않나"…백승아, 주진우 저격 "매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'전청조 때문에'…시그니엘 매매가 20억 하락

1원 후원자도 공범?…미성년자 성 착취 생중계 시청자도 조사

김정은 북한 국무위원장, '숙원' 평양종합병원 준공했다

"아이돌이나 먹방인줄"…건설현장 다큐, 조회수 300만

러 '전쟁용 드론' 어린이학교 첫 개교…드론 교과서도 편찬

트럼프 "11월1일부터 중·대형 트럭에 25% 관세"

애플 '시리'가 개인정보 무단 수집했나?

새로운 이슈 보기