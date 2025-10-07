최수연·정신아, 양대 IT기업 대표 나란히 포천 '아시아 100대 여성 리더' 올라

최수연 네이버 대표 8위 올라…첫 10위권

정신아 카카오 대표 24위

최수연 네이버 대표와 정신아 카카오 대표가 포천지 선정 '가장 영향력있는 100명의 아시아 여성 리더' 상위권에 나란히 이름을 올렸다.

포천지는 7일 가장 영향력있는 아시아 여성 리더 100인을 선정, 최수연 네이버 대표가 8위에 올랐다.

최 대표는 지난해(18위)보다 10계단이나 순위가 오르며, 10위권 안에 이름을 올렸다.

포천지는 "2기를 맞이한 최 대표가 인공지능(AI)을 핵심 서비스와 결합하는 데 주력하고 있다"며 "네이버는 '소버린 AI' 개발에도 주력하고 있다"고 소개했다.

정신아 카카오 대표 역시 24위를 기록, 30위권 내로 약진했다. 정 대표의 지난해 순위는 45위다.

포천지는 "카카오는 월간 활성 이용자가 4900만명에 달하는 한국에서 가장 널리 이용되는 카카오톡을 운영하고 있다"며 "정 대표는 챗GPT 개발사인 오픈AI와 새로운 협업을 통해 자사 서비스와 AI 결합에 앞장서고 있다"고 보도했다.

이밖에 한국 여성 기업인으로는 넷플릭스 아시아태평양 사업을 통괄하는 김민영 넷플릭스 부사장(49위), CJ 최연소 여성 최고경영자(CEO) 타이틀을 거머쥔 이선정 CJ올리브영 대표(57위), 코스맥스 창업자인 서성석 회장(82위), 이수경 P&G 글로벌 화장품 사업 프레지던트(88위) 등도 명단에 포함됐다.





