李대통령, 안동 선영 찾아 “모두의 대통령 다짐 새긴다”

“결실의 계절, 국민 모두 풍성하고 행복한 한가위 되시길”

이재명 대통령이 추석 당일인 6일 고향인 경북 안동을 찾아 부모의 선영을 참배하며, "모두의 대통령이 되겠다"는 초심을 다시 다졌다.

대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 당일인 6일 고향인 경북 안동을 방문해 성묘하는 모습을 SNS에 공개했다. 대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 당일인 6일 고향인 경북 안동을 방문한 모습을 SNS에 공개했다. 李 대통령 블로그 AD 원본보기 아이콘

대통령실은 이날 이 대통령과 김혜경 여사가 안동 선영을 찾은 모습을 SNS를 통해 공개했다. 이 대통령은 자신의 페이스북에 "고향을 찾아 (부모의) 선영에 인사를 드렸다"며 "모두의 대통령이 되겠다는 다짐도 다시 한번 마음에 새겼다"고 밝혔다.

그는 "부슬비에 버무려진 산 내음이 싱그럽고 달큰하게 느껴진다"며 "결실의 계절인 가을이 무르익는다는 뜻일 것"이라고 적었다. 이어 "오늘만큼은 우리 국민 모두 풍성하고 행복 넘치는 날이 되셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

대통령의 메시지는 명절의 따뜻한 정을 나누는 동시에, 정치적 갈등을 넘어 국민 통합의 의지를 담은 것으로 해석된다. 특히 '모두의 대통령'이라는 표현은 국정 운영의 방향을 다시 한번 확인하는 상징적 메시지로 받아들여진다.

이재명 대통령의 이번 안동 방문은 단순한 귀향 일정이 아닌, 국민과의 정서적 교감을 강화하고 국정 철학을 재확인하는 행보로 의미가 크다. 명절의 따뜻한 메시지 속에 담긴 '통합의 리더십'은 향후 국정 운영의 또 다른 키워드가 될 것으로 보인다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>