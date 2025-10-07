본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프 "11월1일부터 중·대형 트럭에 25% 관세"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.10.07 07:38

수정2025.10.07 07:40

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

승용차 이어 중·대형 트럭도 25% 관세
품목별 관세 전방위 확대

미국이 11월부터 수입산 중·대형 트럭에 25%의 관세를 부과한다.


UPI연합뉴스

UPI연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "2025년 11월1일부터 다른 나라에서 미국으로 들어오는 모든 중·대형 트럭에 25%의 관세가 부과될 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 앞서 지난 달 말에도 수입 대형 트럭에 25% 관세를 부과하겠다고 예고하며, 시행 시점을 10월초로 제시한 바 있다. 이번 발표로 발효 시점이 한 달가량 늦춰졌지만, 중대형 트럭에 대한 고율 관세 부과 방침을 재확인했다.


앞서 미국 상무부는 지난 4월부터 무역확장법 232조를 근거로 중·대형 트럭 수입이 국가 안보에 미치는 영향을 조사했다. 중·대형 트럭 관세 25% 부과 방침은 그 조사 결과에 따른 후속 대응으로 풀이된다.


미국은 이미 철강·알루미늄에 50%, 승용차와 차 부품에 25% 관세를 부과하고 있다. 여기에 중·대형 트럭, 반도체, 의약품, 가구 등으로 품목별 관세를 확대하며 전방위적 보호무역 강화 기조를 이어가는 상황이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李 믿기지 않나"…백승아, 주진우 저격 "매일 폭탄주 지각 尹 보다가, '살인적 스케줄' 李... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"신의 계시로 창업"한 이 기업, 비트코인 쥐고 훨훨 날았다

"다이소에서 1000원이면 사는데, 이게 162만원?"…발렌시아가 새 팔찌 또 논란

"10월에 이런 날씨 처음"…에베레스트 등산객 수백명 고립

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

남성의 새 필수품 '이것'…일본 남성 44%가 사용한다

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기