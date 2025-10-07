중기부, 바이오벤처 글로벌 진출 다각화 지원

바이오재팬·노르딕 라이프 사이언스 데이 참가 지원

중소벤처기업부는 일본 요코하마에서 열리는 '바이오재팬(BIO Japan 2025)'과 스웨덴 고텐부르크에서 개최되는 '노르딕 라이프 사이언스 데이(Nordic Life Science Days)에 중기부가 지원한 바이오벤처들이 참여한다고 7일 밝혔다.

8일부터 열리는 바이오재팬은 34개국에서 1000개 이상의 기업이 참여하고 2만2000건 이상의 협력이 이뤄지는 아시아 최대 규모의 바이오 행사다. 중기부는 작년에 이어 올해도 바이오재팬에서 국가독성과학연구소, 충북테크노파크, 경북테크노파크와 함께 국내 바이오벤처 30개 기업이 참여하는 통합관 'K-스타트업@바이오관'을 운영한다. 또한 올해는 일본 및 글로벌 벤처캐피털(VC)·제약사가 참석하는 IR 행사와 컨퍼런스도 개최한다.

13일 스웨덴 고텐부르크에서 개최되는 노르딕 라이프 사이언스 데이는 1500명 이상이 참석하는 북유럽 최대 규모 생명공학 이벤트다. 특히, 첨단재생의료 분야에 강점이 있다. 중기부와 충북창조경제혁신센터는 벤처 10개사를 선발해 참가를 지원한다. 행사 기간에는 스웨덴 바이오 혁신생태계 방문 등 현지에서 기업들을 밀착 지원할 예정이다.

박용순 기술혁신정책관은 "일본을 중심으로 한 국내 바이오벤처의 글로벌 진출이 점차 성과를 내고 있으며, 국제 공동 R&D 등 지원이 확대되면 성과 창출이 더욱 가속화될 것으로 기대한다"라면서, "이러한 성과를 발판 삼아 유럽 등으로 협력 채널을 다각화해 우리 기업들이 새로운 기회를 모색할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



