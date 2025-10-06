본문 바로가기
'귀경길' 부산→서울 5시간30분…"정체 내일 1시 해소될 듯"

차민영기자

입력2025.10.06 19:39

오후 6시 기준 서울~주요 도심 집계

연합뉴스

연합뉴스

추석 당일인 6일 오후 귀경 차량이 몰리면서 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.


한국도로공사에 따르면 이날 오후 6시 기준 승용차로 전국 주요 도시 요금소에서 서울까지 이동하는 데 걸리는 시간은 목포 5시간 50분, 광주 5시간 40분, 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 대구 4시간 30분, 대전 3시간 30분, 강릉 3시간 등이다.

반대로 서울에서 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 광주·대구 4시간 30분, 목포 4시간 10분, 대전 2시간 50분, 강릉 2시간 40분 등이다.


경부고속도로 서울 방향은 왜관~칠곡 휴게소 부근 3㎞, 영동 부근~옥천3터널 부근 15㎞, 옥천 부근~대전 부근 10㎞, 청주~목천 부근 28㎞, 천안~안성휴게소 부근 24㎞, 금토분기점~반포 12㎞에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.


부산 방향은 북천안~천안 부근 9㎞, 천안분기점 부근~목천 2㎞, 천안호두휴게소 부근 4㎞, 남이분기점 부근~죽암 휴게소 14㎞, 옥천휴게소~옥천4터널 10㎞, 동김천IC 1㎞, 남구미 부근~칠곡물류 12㎞, 금호분기점 부근 1㎞, 경주~활천 부근 13㎞, 서울주분기점~통도사 휴게소 부근 7㎞에서 정체가 나타나는 중이다.

서해안고속도로 서울 방향은 고창~선운산 8㎞, 동군산~동서천분기점 부근 13㎞, 광천 부근 3㎞, 당진분기점~서해대교 22㎞, 매송 휴게소~팔곡분기점 5㎞, 일직분기점~금천 4㎞에서 정체를 빚고 있다.


중부고속도로 하남 방향은 서청주 부근 4㎞, 진천터널 부근~진천 부근 11㎞, 일죽 부근~모가 10㎞, 경기광주분기점 부근~중부1터널 부근 12㎞에서 차량이 천천히 움직이고 있다.


영동고속도로 강릉 방향은 반월터널 부근~부곡 7㎞, 마성터널 부근~용인 5㎞, 여주휴게소 부근~여주분기점 4㎞에서 정체를 보인다.


경인고속도로 서울 방향은 신월 1㎞ 구간에서 차량이 서행 중이다.


공사는 귀성 방향 정체가 이날 오후 11시~7일 오전 0시 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 7일 오전 1~2시 정체가 풀릴 것으로 보인다.


이날 전국 교통량은 667만대가량으로 전망된다. 이 중 수도권에서 지방으로 49만대, 지방에서 수도권으로 48만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

