노벨위원회는 2025년 노벨 생리의학상을 매리 브랑코, 프레드 람스델, 사카구치 시몬 등 세 과학자에게 수여하기로 했다고 6일(현지시간) 발표했다.
[속보]노벨 생리의학상에 매리 브랑코, 프레드 람스델, 사카구치 시몬
2025년 10월 06일(월)
