[속보]노벨 생리의학상에 매리 브랑코, 프레드 람스델, 사카구치 시몬

노벨위원회는 2025년 노벨 생리의학상을 매리 브랑코, 프레드 람스델, 사카구치 시몬 등 세 과학자에게 수여하기로 했다고 6일(현지시간) 발표했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>