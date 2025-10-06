본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[비트코인 지금]美셧다운에 급등한 비트코인…12만3천달러선 유지

차민영기자

입력2025.10.06 17:15

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 12만3400달러 거래중
BTC마켓 "저항선은 13만5000달러"
레버리지 포지션 누적에 변동성↑

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

세계 최대 가상자산인 비트코인이 8월 중순 이후 최초로 사상 최고가 랠리를 기록 중이다. 지난주 미 정부의 셧다운(일시적 업무정지) 사태로 인해 글로벌 투자 수요가 금·가상자산 시장으로 이동한 것으로 관측됐다.


가상자산 시황사이트 코인마켓캡에 따르면, 6일 한국시간 기준 오후 5시 현재 비트코인 가격은 24시간 전보다 1% 내린 12만3484달러를 기록하고 있다. 다만 7일 전 대비로는 10.26%, 1년 전 대비로는 99.28% 오른 수준이다. 비트코인 가격은 지난 5일 12만5559달러까지 올라 역대 최고가를 경신했다.

같은 시간 시가총액 2위 이더리움은 24시간 전 대비 0.42% 내린 상태며 리플(-0.46%), 테더(0.02%), BNB(0.72%), 솔라나(-1.09%) 등 시총 상위 가상자산들이 대부분 보합세다.


이번 비트코인 랠리는 미국 정부의 셧다운으로 인한 불확실성이 확대되면서 금과 더불어 수요가 증가하면서 나타났다고 미국 블룸버그통신은 짚었다.


미 노동통계국은 지난 3일 셧다운으로 인해 당초 예정된 비농업부문 고용지표를 발표하지 못했다. 금 가격은 월요일 온스당 3900달러를 돌파하며 또 한 번 사상 최고치를 경신해 수개월째 이어지는 상승세를 이어갔다.

레이첼 루카스 BTC마켓 애널리스트는 "향후 13만5000달러 부근에서 저항선이 형성될 것으로 보이지만 상승 모멘텀만 유지된다면 15만달러 돌파도 가능하다"며 "다만 레버리지 포지션이 누적되고 있어 급반전 시 변동성 확대 위험도 커질 수 있다"고 경고했다.


현재 옵션 시장에서는 매수(Call) 옵션이 전체 미결제약정의 60% 이상을 차지하며 '강세' 기조인 것으로 관측됐다.


루카스 애널리스트는 이를 두고 "이는 투자자들의 강한 확신을 반영하지만, 동시에 모멘텀이 멈출 경우 연쇄적인 청산 위험을 높이는 요인이 될 수 있다"고 덧붙였다.


[비트코인 지금]美셧다운에 급등한 비트코인…12만3천달러선 유지 원본보기 아이콘




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다 [빵값의 비밀] "이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"신의 계시로 창업"한 이 기업, 비트코인 쥐고 훨훨 날았다

"다이소에서 1000원이면 사는데, 이게 162만원?"…발렌시아가 새 팔찌 또 논란

"10월에 이런 날씨 처음"…에베레스트 등산객 수백명 고립

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

남성의 새 필수품 '이것'…일본 남성 44%가 사용한다

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기