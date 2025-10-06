본문 바로가기
"뇌가 있으면 해산해라"…국힘 김미애, 협박 문자에 형사고소

박지수인턴기자

입력2025.10.06 13:36

수정2025.10.06 13:37

김미애 국민의힘 의원이 '국민의힘이 해산하지 않으면 의원들을 한 명씩 죽이겠다'는 내용의 협박 문자를 받아 고소장을 접수했다고 밝혔다.

김미애 의원이 공개한 문자메시지에는 "대가리에 뇌가 있으면 해산해라. 안 그럼 너 하나 때문에 의원들 한 명씩 죽일 거니까"라는 충격적인 협박이 담겨 있었다.

김 의원은 "저는 앞으로도 이러한 범죄행위에는 단호히 대응할 것"이라며 법과 상식이 바로 서는 사회, 국민의 안전이 지켜지는 나라를 위해 멈추지 않겠다"라고 전했다. 이어 "명절 연휴에도 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해서 수고하시는 경찰, 소방관들께 감사 인사드리러 다녀야 하는데, 오늘은 형사고소장을 접수하고 일거리를 드려서 송구한 마음"이라고 덧붙였다.

김미애 국민의힘 의원이 지난 5일 부산 해운대경찰서에 살해협박죄로 형사 고소장을 접수하고 있다. 김미애 페이스북

김미애 국민의힘 의원이 지난 5일 부산 해운대경찰서에 살해협박죄로 형사 고소장을 접수하고 있다. 김미애 페이스북

김미애 국민의힘 의원이 '국민의힘이 해산하지 않으면 의원들을 한 명씩 죽이겠다'는 내용의 협박 문자를 받아 고소장을 접수했다고 밝혔다.


지난 5일 김미애 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 문자 메시지를 공개하면서 "해운대경찰서에 살해 협박죄로 형사고소장을 접수하고, 고소인 진술을 마쳤다"고 전했다. 이어 "정치인은 언제나 비판과 견제를 받아야 한다고 생각한다"라며 "그 비판이 생명을 위협하는 협박 행위로까지 나아간다면 그것은 결코 표현의 자유로 보호받을 수 없는 중대한 범죄"라고 지적했다.

김미애 의원이 공개한 문자메시지에는 "대가리에 뇌가 있으면 해산해라. 안 그럼 너 하나 때문에 의원들 한 명씩 죽일 거니까"라는 충격적인 협박이 담겨 있었다.


김 의원은 "저는 앞으로도 이러한 범죄행위에는 단호히 대응할 것"이라며 법과 상식이 바로 서는 사회, 국민의 안전이 지켜지는 나라를 위해 멈추지 않겠다"라고 전했다.


이어 "명절 연휴에도 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해서 수고하시는 경찰, 소방관들께 감사 인사드리러 다녀야 하는데, 오늘은 형사고소장을 접수하고 일거리를 드려서 송구한 마음"이라고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
