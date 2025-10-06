트럼프 관세폭탄 부메랑…미국 소비자물가 상승 시작

미국 물가가 수입품을 중심으로 '트럼프 관세'의 영향이 나타나고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지시간) 전했다.

이는 회사들이 그간 보유하고 있던 재고를 소진해버리고 관세에 따른 원가 상승 부담을 소비자들에게 전가하기 시작했기 때문이라고 FT는 설명했다.

미국 노동부 노동통계국 데이터에 따르면 올해 8월까지 6개월 동안에 오디오 기기는 14%, 의류는 8%, 공구·하드웨어·부품 가격은 5% 상승했다.

도널드 트럼프 대통령이 수입 관세율을 대폭 인상했음에도 불구하고 올해 8월 미국 물가상승률이 2.9%에 그치는 등 아직은 우려보다 타격이 적었으나, 미국 소비자 소비의 10% 이상을 차지하는 수입 재화의 가격이 오르면서 많은 업체가 가격 인상을 발표하고 있다고 FT는 설명했다.

한미 정상회담, 트럼프 대통령 (워싱턴=연합뉴스) 한상균 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. 2025.8.26 xyz@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞ AD 원본보기 아이콘

월스트리트의 시장조사기관 '텔시 어드바이저리 그룹'에 따르면 올해 4월 이래 주요 소매업체들은 티셔츠나 신발 등 '소프트 라인' 상품 29종 중 11종, 자전거나 식기세척기 등 '하드 라인' 상품 18종 종 12종, 스포츠용품 16종 중 5종의 가격을 인상했다.

세계 최대의 가구제조업체인 '애슐리 퍼니처'는 5일부로 절반이 넘는 제품의 가격을 인상했으며, 인상 폭은 적게는 3.5%, 많게는 12%에 이른다고 FT는 가구업계 소식지 '홈 뉴스 나우'를 인용해 전했다.

트럼프 대통령은 소파·의자 등 천이나 가죽 등을 덧대거나 씌운 가구(upholstered furniture)에 관세율 25%가 14일부터 적용된다고 지난달 29일 발표했다.

지난달 말 자동차부품 소매업체 '오토존'은 관세 인상의 영향이 본격적으로 체감되면서 가격 상승이 있을 것이라고 경고했다. 세계 최대의 커피 수출국인 브라질에 대해 미국이 50%의 수입관세를 부과함에 따라 커피 가격도 오르고 있다.

또 강철 등에 대한 관세가 대폭 오르면서 통조림 가격도 치솟았다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 지금까지는 미국 소비자들이 아니라 미국 수입업자들과 소매상들이 관세 인상에 따른 부담 대부분을 져 왔다고 지난달 설명했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>