외화 밀반출입 올해 상반기 1435억원…5년내 최대치

코로나19 엔데믹 이후 해외여행이 다시 활발해지면서 외화 밀반출입이 증가한 것으로 나타났다.

6일 국회 기획재정위원회 박성훈 국민의힘 의원이 관세청으로부터 받은 자료에 따르면 2021년부터 올 상반기까지 외화 밀반출입 적발은 2651건에 금액으로는 2872억원이다.

연도별 단속 건수는 2021년 369건에서 2022년 537건, 2023년 678건, 2024년 751건으로 매년 증가 추세다. 올 상반기까지 316건이 적발됐다.

적발 금액은 2021년 143억원에서 2022년 175억원, 2023년 464억원, 2024년 655억원으로 증가 추세를 보이다가 올해는 상반기에만 1435억원이 적발돼 5년 새 최대치를 기록했다.

외화 밀반출입 적발 대상 국가도 다변화되고 있다.

2021년 63%를 차지했던 미국, 일본, 중국 출입국에서의 적발 액수 비중이 지난해에는 27%로 떨어졌다.

미·일·중 3개국 출입에서 적발된 금액이 지난 3년 동안 98억원에서 179억원으로 늘었지만, 같은 기간 그 외 국가들은 45억원에서 475억원으로 급증했다.

박 의원은 "회화 밀반출입은 마약 구매나 밀수, 보이스피싱 등 범죄 수단에 악용되기도 하는 만큼 급증하는 밀반출입에 대한 대책이 시급하다"며 "철저한 단속과 관련 국가들과의 긴밀한 공조가 필요하다"고 말했다.





