김주형, 공동 11위…'아쉽다, 톱 10 진입'

5일(현지시간) 미국 미시시피주 잭슨의 잭슨 컨트리클럽(파72·7461야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 가을 시리즈 샌더슨 팜스 챔피언십(총상금 600만달러) 4라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 적어냈다. 이날 2언더파 70타를 쳐 공동 11위(15언더파 273타)로 대회를 마쳤다.

김주형은 1타 차이로 톱 10에 들진 못했지만, 올 시즌 두 번째 톱 15 성적을 냈다. 올 시즌 가장 좋은 성적은 낸 건 지난 2월 AT&T 페블비치 프로암 공동 7위다. 이번 대회 결과로 페덱스컵 랭킹을 99위에서 7계단 오른 92위까지 끌어올렸다. PGA 투어는 가을 시리즈까지 치른 뒤 페덱스컵 랭킹 100위 안에 들어야 내년에도 정규 투어에서 뛸 수 있다.

안병훈은 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 11언더파 277타로 공동 29위를 기록했다. 안병훈의 페덱스컵 랭킹은 지난주 73위에서 78위로 떨어졌다.

스티븐 피스크(미국)가 8언더파 64타를 몰아치며 2타 차 우승(24언더파 264타)을 완성했다. 올해 PGA 투어에 합류한 피스크는 22차례 대회에서 톱 10에 단 한 번 이름을 올릴 정도로 미미한 성적을 냈으나 이번 대회에서 첫 승의 감격을 누렸다. 페덱스컵 랭킹을 135위에서 70계단 오른 65위까지 끌어올렸다.

3라운드까지 선두를 달리던 개릭 히고(남아프리카공화국)는 4타를 줄였지만 2위(22언더파 266타)로 밀렸다. 최근 라이더컵에 출전한 라스무스 호이고르(덴마크)는 공동 3위(19언더파 269타)를 차지했다. 디펜딩 챔피언인 케빈 위(대만)는 공동 11위다.





