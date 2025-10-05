권노갑, 노무현 전 대통령 묘역 첫 참배

김경수 전 지사 등 동행

참배 후 권양숙 여사와 환담

권노갑 김대중재단 이사장이 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다.

김대중재단은 권노갑 이사장이 지난 3일 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다고 5일 밝혔다. 권 이사장이 노 전 대통령 묘역을 참배한 것은 이번이 처음이다.

이날 참배에는 김태랑 전 국회 사무총장의 안내로 김경수 전 경남지사, 김방림 헌정회 여성위원장 등이 동행했다.

권 이사장은 참배 후 노 전 대통령 부인 권양숙 여사와 차를 마시며 환담했다.

권 이사장은 이 자리에서 권 여사에게 건강을 위해 김원기·임채정 전 국회의장 등과의 골프 라운딩을 권했고, 권 여사는 감사의 뜻을 표했다고 재단은 전했다.





