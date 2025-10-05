본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

권노갑, 노무현 전 대통령 묘역 첫 참배

박준이기자

입력2025.10.05 16:21

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김경수 전 지사 등 동행
참배 후 권양숙 여사와 환담

권노갑 김대중재단 이사장이 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다.


김대중재단은 권노갑 이사장이 지난 3일 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다고 5일 밝혔다. 권 이사장이 노 전 대통령 묘역을 참배한 것은 이번이 처음이다.

이날 참배에는 김태랑 전 국회 사무총장의 안내로 김경수 전 경남지사, 김방림 헌정회 여성위원장 등이 동행했다.


김대중재단은 권노갑(왼쪽 네 번째) 이사장이 지난 3일 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고, 권양숙(왼쪽 두 번째) 여사, 김경수(왼쪽 첫 번째) 전 경남지사 등과 차를 마시며 담소했다고 5일 밝혔다. 김대중재단.

김대중재단은 권노갑(왼쪽 네 번째) 이사장이 지난 3일 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고, 권양숙(왼쪽 두 번째) 여사, 김경수(왼쪽 첫 번째) 전 경남지사 등과 차를 마시며 담소했다고 5일 밝혔다. 김대중재단.

AD
원본보기 아이콘

권 이사장은 참배 후 노 전 대통령 부인 권양숙 여사와 차를 마시며 환담했다.


권 이사장은 이 자리에서 권 여사에게 건강을 위해 김원기·임채정 전 국회의장 등과의 골프 라운딩을 권했고, 권 여사는 감사의 뜻을 표했다고 재단은 전했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보' 벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

진짜 팔릴줄 몰랐다…편의점 판매 새 역사 쓴 '7500만원 위스키' 구매자는

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

"격동의 4분기" 환율 전망'1450원 vs 1350원' 갈리는 이유는

새로운 이슈 보기