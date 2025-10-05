최고 시속 45㎞…6800만원짜리 어린이용 스포츠카 나왔다

러시아서 초호화 어린이용 차 출시

'전설의 명차' SL300 축소…성인도 탑승 가능

러시아에서 초호화 어린이용 전기 스포츠카가 출시돼 화제다.

러시아의 알렉세이 메르세데스가 출시한 초호화 어린이용 스포츠카. 알렉세이 메르세데스 유튜브 캡처

최근 미국 매체 오디티센트럴 등 외신은 러시아의 고급 자동차 전문딜러 '알렉세이 메르세데스(Aleksey Mercedes)'가 어린이용 스포츠카를 출시했다고 보도했다.

이 차량은 독일 메르세데스-벤츠가 1950년대에 제작한 명차 '300SL(일명 SL300)'을 실물 크기의 절반 수준으로 축소해 만든 모델이다. 가격은 400만루블(약 6800만원)에 달해 국산 중형차나 벤츠 C클래스와 맞먹는다.

이 차는 단순한 장난감이 아니라 실제 도로 주행이 가능한 전기차다. 1.5㎾ 전기 모터를 장착해 최고 시속 45㎞까지 달릴 수 있으며, 최대 적재 중량은 120㎏으로 어린이는 물론 성인도 탑승할 수 있다. 제조사는 "아이뿐 아니라 어른을 위한 럭셔리 장난감"이라며 홍보하고 있다.

모델이 된 메르세데스-벤츠 300SL은 1954년 뉴욕 오토쇼에서 처음 공개됐으며, 자동차 역사상 가장 상징적인 스포츠카로 꼽힌다. 오늘날에도 클래식카 경매에서 200만달러(약 30억원) 이상에 거래되는 명차다.

SL300은 세계 최초로 연료 직분사 방식을 적용한 양산 차로, 최고 시속 260㎞를 자랑하며 '꿈의 스포츠카'로 불렸다. 위로 열리는 독창적인 걸윙(Gullwing) 도어는 당시 구조적 한계를 극복하기 위한 설계였지만, 이후 벤츠 디자인의 상징으로 자리 잡았다.

이번에 출시된 어린이용 미니 SL300은 이런 전설적인 디자인과 상징성을 현대적으로 재해석한 사례로, 단순한 장난감을 넘어 '클래식의 복원'이라는 평가를 받고 있다.

외관은 원본 300SL을 고스란히 재현했다. 측면 배기구, 계기판, 스위치류, 메르세데스 엠블럼 등 세부 디자인을 복원했으며, 걸윙 형태의 도어도 구현했다. 내부 역시 조절 가능한 가죽 시트, 알루미늄 계기판, 변속 모드 셀렉터, 서브우퍼, 작동형 조명 등 실제 차량 못지않은 고급 사양을 갖췄다.

미니 SL300은 러시아 내 한정 수량으로 판매 중이다. 알렉세이 메르세데스는 실제 차량뿐 아니라 고급 미니어처 복제품을 제작·판매하며 자동차 마니아 사이에서 독보적인 입지를 확보한 업체로 알려졌다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



