본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"누군가에겐 위험한 명절"…추석연휴 가정폭력 하루평균 1000건 이상

김은하기자

입력2025.10.05 11:48

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

평소보다 하루 400건 이상 늘어
경찰, 재범 우려 가정 전수조사

지난해 추석 연휴 기간 접수된 가정폭력 신고 건수가 평소보다 60% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 매년 명절마다 이 같은 폭력 신고가 반복되면서 경찰이 고위험군 대상의 전수 조사와 순찰 강화에 나서기로 했다.


지난해 추석 연휴 기간 접수된 가정폭력 신고 건수가 평소보다 60% 넘게 증가한 것으로 나타났다.

지난해 추석 연휴 기간 접수된 가정폭력 신고 건수가 평소보다 60% 넘게 증가한 것으로 나타났다.

AD
원본보기 아이콘

5일 국회 행정안전위원회 소속 양부남 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 추석 연휴(2023년 9월14~18일) 5일 동안 전국에서 접수된 가정폭력 112 신고는 총 5246건으로 집계됐다. 하루 평균 1049건꼴로, 같은 해 전체 가정폭력 신고 일평균(648건)보다 61.8% 증가한 수치다.

가정폭력 신고는 명절 연휴마다 늘고 있다. 2021년 추석 연휴(5일)에는 4568건(일평균 914건), 2022년 추석(4일)에는 3660건(915건), 2023년 추석(6일)에는 5623건(937건)의 가정폭력 신고가 접수됐다. 지난해에는 연휴가 5일로 짧았는데도 일평균 신고 건수가 처음으로 1000건을 넘었다.


지역별로는 경기 남부가 1103건으로 가장 많았고, 서울 933건, 경기 북부 482건, 부산 364건, 인천 355건, 경남 323건, 대구 287건 등의 순이었다.


명절 연휴는 가족이 오랜만에 한자리에 모이는 시기인 만큼 갈등이 겉으로 표출되기 쉬운 환경이라는 점이 가정폭력이 늘어나는 원인으로 지목된다. 특히 음주, 경제적 갈등, 돌봄 부담 등이 겹치며 갈등이 격화하는 사례가 많다.

경찰은 관계성 범죄의 재범률이 높다는 점을 감안해 추석 연휴 전후로 고위험군에 대한 사전 조치에 집중하고 있다. 재범 가능성이 높은 가정이나 과거 아동학대, 폭력 신고 이력이 있는 대상자들에 대해서는 전수 조사를 진행 중이다. 아울러 기동순찰대와 지역 경찰을 배치해 신고가 잦은 지역을 중심으로 순찰을 강화하고 있다.


경찰청 관계자는 "가정폭력은 한 번 발생하면 반복되기 쉬운 특성이 있다"며 "단순한 분쟁으로 보더라도 초기 대응이 매우 중요하다. 피해자가 신속하게 도움을 요청할 수 있도록 대응 체계를 강화하겠다"고 강조했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사태'에 배급까지 하는 러[시사쇼] "정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

4달만에 주가 2배 치솟아…잘 나가는 AI기업의 과거는 코인 채굴 회사

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

오세훈, 한강버스 재추진 시사…이명박 "꼭 타보겠다"

"격동의 4분기" 환율 전망 '1450원 vs 1350원' 갈리는 이유는

만성질환자에겐 '위기의 시간'…무탈한 명절 연휴 보내려면

새로운 이슈 보기