본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"다카이치, 당 부총재 아소·간사장 스즈키 검토"

김영원기자

입력2025.10.05 10:49

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'아소파' 간부 중용 전망

차기 일본 총리 취임이 유력한 다카이치 사나에 집권 자민당 총재가 당 요직에 '아소파' 인사를 대거 중용할 것으로 전망된다.


5일 아사히신문은 다카이지 총재가 당 핵심 보직인 간사장에 스즈키 슌이치 당 총무회장을, 당 부총재에는 아소 다로 전 총리를 임명하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


아소 전 총리는 자민당 내에 유일하게 남은 파벌인 '아소파' 수장이며, 아소파 소속인 스즈키 총무회장은 아소 전 총리 처남이다. 아소 전 총리는 전날 치러진 자민당 총재 선거 결선 투표에서 파벌 소속 의원들에게 사실상 다카이치 총재를 지지하라고 지시해 '킹 메이커' 역할을 했다.


아사히는 다카이치 총재가 아소 전 총리를 배려하려는 데에는 선거 출마 시 이름을 올린 추천인 20명 중 아소파 의원이 가장 많았기 때문이라고 분석했다. 또 스즈키 총무회장이 과거 재무상을 지내는 등 경험이 풍부해 야당과 정책 조율에 나서야 하는 간사장 보직의 적임자라는 평가도 있다고 전했다.


다카이치 총재는 15일께 총리로 취임할 것으로 전망된다. 취임 후 자민당 간부 인사를 먼저 단행할 것으로 보인다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사태'에 배급까지 하는 러[시사쇼] "정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

짭짤한 연휴 알바 총출동…'집청소·펫시터 해주실 분' 손 들어요

오세훈, 한강버스 재추진 시사…이명박 "꼭 타보겠다"

황금연휴에 여행 수요 폭발…궁·미술관 무료 개방

보름달 보면 달걀노른자 생각나…가을 제철음식이 햄버거 된 이유

차례상 '알록달록 과자'의 정체…탑처럼 쌓은 이유 있었다

"위법인데"…美, 트럼프 얼굴 담긴 건국 250주년 동전 발행 추진

새로운 이슈 보기