박채아 경북도의원, '대한민국 자치발전대상' 광역 지방의원 대상 수상 영예

경북도의회 교육위원장 박채아 의원(국민의힘·경산)이 '2025 대한민국 자치발전대상' 시상식에서 광역지방자치단체 부문 지방의원 대상을 수상하는 영예를 안았다고 5일 밝혔다.

이번 시상식은 행정안전부 산하 (사)한국자치발전연구원이 주최해 자치분권과 지역혁신, 교육자치 등 각 분야에서 탁월한 성과를 거둔 지방자치단체와 지방의회를 선정, 시상하는 자리로, 박 의원은 경북 교육정책의 혁신적 전환과 교육자치 기반 확립에 기여한 공로를 높이 평가받았다.

박채아 경북도의원(오른쪽)이 최병준 의장 직무대리(부의장)에게 축하 꽃다발과 함께 대한민국 자치발전대상 상패를 전달받고 있다.

경북도의회는 제358회 임시회 폐회 직후, 최병준 부의장(의장 직무대리)의 주재로 전수식을 열어 박채아 위원장에게 상패를 전달하고, 도의회 교육정책 발전에 기여한 공로를 함께 축하했다.

박채아 위원장은 "이번 경북 교육의 지속가능한 미래를 위해 함께 고민하고 협력해주신 동료 의원님들과 교육현장 관계자들의 노력이 함께 이룬 결실"이라며 "교육자치의 본질은 아이들의 성장과 지역의 미래를 함께 세우는데 있다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자



