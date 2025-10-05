본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

군위군, 문화관광재단 대표에 사공정한 전 산림조합중앙회 총무부장 선임

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.05 08:49

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구 군위군은 군위문화관광재단을 이끌어갈 사공정한 신임 대표이사를 선임했다고 5일 밝혔다.


대구 군위문화관광재단은 지난 8월부터 9월까지 진행된 임원추천위원회에서 대표이사 공개모집을 통해 대표이사를 최종 선임했다.

사공정한 군위문화관광재단 대표(오른쪽)가 김진열 군위군수에게 임면장을 받고 있다.

사공정한 군위문화관광재단 대표(오른쪽)가 김진열 군위군수에게 임면장을 받고 있다.

AD
원본보기 아이콘

사공정한 신임 대표이사는 산림조합중앙회에서 34년동안 재직하며 총무부장, 감사실장, 대구경북지역본부 본부장, 자산관리단장, 임업인종합연수원장 등 주요 보직을 역임했다.


사공정한 대표이사는 "다양한 콘텐츠 개발을 통해 삼국유사테마파크를 더욱 활성화하고, 군민에게 다가가는 문화예술 사업을 통해 군위가 최고의 문화관광도시로 발돋움할 수 있도록 재단을 이끌어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정 [세계는Z금] 잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

짭짤한 연휴 알바 총출동…'집청소·펫시터 해주실 분' 손 들어요

"이날은 쉽니다"…백화점·마트·쇼핑몰, 추석 휴무일 총정리

베트남은 폭행, 中은 사기…한국 관광객 피해 많은 나라는?

'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개

차례상 '알록달록 과자'의 정체…탑처럼 쌓은 이유 있었다

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

새로운 이슈 보기