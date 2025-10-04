대통령실 "'냉장고를 부탁해' 녹화는 28일 오후, 방영 연기 요청"…추모 기간 고려

프로그램 녹화 시기는 "국정자원 화재 완진 이후인 28일 오후"

방미 귀국 당일 26일 밤부터 화재 상황 수시 보고→27일 국무총리 주재 중대본 회의

28일 오전 비상대책회의→오후 프로그램 녹화→오후 5시 30분 중대본 회의 주재

대통령실이 이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 프로그램 '냉장고를 부탁해' 추석 특집편 방영을 연기해 줄 것을 해당 방송사에 정중히 요청했다고 4일 밝혔다. 또한 해당 프로그램 녹화는 국가정보자원관리원(국정자원) 화재가 완진된 이후인 28일 오후에 진행됐다고 설명했다.

이 대통령 부부는 5일 JTBC 프로그램 '냉장고를 부탁해' 추석 특집 편에 출연해 제철 식재료로 요리한 K-푸드를 홍보할 예정이었다. 그러나 국가공무원의 사망으로 전 부처가 추모의 시간을 가지고 있는 점을 감안해 JTBC 측에 방영 연기를 요청하게 됐다고 김남준 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

그러면서 김 대변인은 국정자원 화재 당시 이 대통령의 행적을 전했다. 그는 "이 대통령은 방미에서 복귀한 직후인 지난달 26일 밤부터 화재 상황을 수시로 보고 받고 화재 피해 상황, 정부 대응 등을 면밀하게 점검하고 필요한 조치를 지시했다"면서 "이에 따라 27일 국무총리 주재로 중대본 회의가 개최됐고, 당일 오후 6시에 화재는 완진됐다"고 설명했다.

이어 김 대변인은 "이 대통령은 28일 오전 10시 50분 비상대책회의를 개최해 대통령실 3실장, 위기관리센터장, 국정상황실장, 대변인 등에게 상황을 보고받고 대책을 논의했다"면서 "이 대통령은 비상대책회의에서 같은 날 오후 중대본 회의 개최와 부처별 점검 사항을 지시했다"고 부연했다. 이에 따라 이 대통령은 28일 오후 '냉장고를 부탁해'를 녹화하고 오후 5시 30분 중대본회의를 주재했다고 김 대변인은 전했다.

한편 국민의힘은 이 대통령 부부가 출연하는 추석 특집 '냉장고를 부탁해' 방영과 관련한 공세를 이어가고 있다. 국정자원 화재 수습 국면 때 '냉장고를 부탁해' 촬영을 했다는 게 국민의힘의 주장이다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 점검을 위 경북 경주를 찾은 자리에서 기자들과 만나 "터무니없는 의혹 제기라면 언제 녹화, 촬영을 했는지 시간만 밝히면 될 것"이라며 이같이 밝혔다. 앞서 주진우 의원은 "국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때, 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다. 잃어버린 48시간"이라며 예능 촬영 일자를 공개하라고 했다.





