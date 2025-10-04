안규백, 패트리엇 포대 대비태세 점검…"24시간 철통같이 유지"

안규백 국방부 장관이 추석을 앞둔 4일 수도권 영공을 방어하는 패트리엇 포대를 방문해 대비태세를 점검했다.

국방부에 따르면 안 장관은 대비태세 현황을 보고받고 임무 수행 현장을 점검하며 "패트리엇 포대는 한국형 3축체계 수행의 주요 전력"이며 "어떠한 상황에도 24시간 미사일방어태세를 철통같이 유지해 주기 바란다"고 당부했다.

안 장관은 이에 앞서 병영식당에서 장병들과 함께 식사하며 이들을 격려하기도 했다.

그는 이 자리에서 "장병 복무여건 개선을 통해 군 복무가 자랑스럽고 사기 충만한 군대를 만들 것"이라고 밝혔다.

이와 함께 안 장관은 합동참모본부 전투통제실에서 해외 파병부대 장병들과 화상 통화를 하고 "추석 연휴에도 가족과 떨어진 이역만리 타지에서 본연의 임무에 매진하고 있는 장병들이 자랑스럽다"고 말했다.





최영찬 기자



