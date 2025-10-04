본문 바로가기
안규백, 패트리엇 포대 대비태세 점검…"24시간 철통같이 유지"

최영찬기자

입력2025.10.04 16:12

안규백 국방부 장관이 추석을 앞둔 4일 수도권 영공을 방어하는 패트리엇 포대를 방문해 대비태세를 점검했다.


패트리엇 포대 방문해 대비태세 점검하는 안규백 국방부 장관. 통일부

패트리엇 포대 방문해 대비태세 점검하는 안규백 국방부 장관. 통일부

국방부에 따르면 안 장관은 대비태세 현황을 보고받고 임무 수행 현장을 점검하며 "패트리엇 포대는 한국형 3축체계 수행의 주요 전력"이며 "어떠한 상황에도 24시간 미사일방어태세를 철통같이 유지해 주기 바란다"고 당부했다.

안 장관은 이에 앞서 병영식당에서 장병들과 함께 식사하며 이들을 격려하기도 했다.


그는 이 자리에서 "장병 복무여건 개선을 통해 군 복무가 자랑스럽고 사기 충만한 군대를 만들 것"이라고 밝혔다.


이와 함께 안 장관은 합동참모본부 전투통제실에서 해외 파병부대 장병들과 화상 통화를 하고 "추석 연휴에도 가족과 떨어진 이역만리 타지에서 본연의 임무에 매진하고 있는 장병들이 자랑스럽다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
