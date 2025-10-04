국민의힘, 이진숙 석방 촉구…"정치 경찰 위험성 드러낸 사건"

서울남부지법 앞 기자회견

국민의힘 의원들은 이진숙 전 방송통신위원장의 체포적부심이 열리는 서울남부지법을 찾아 이 전 위원장의 석방을 촉구했다.

배현진·박수민·강선영·김장겸·박충권·조배숙·최보윤·최수진 의원은 4일 오후 이 전 위원장의 체포적부심 시작 직전 남부지법 앞에서 기자회견을 열고 "이 전 위원장에 대한 경찰 체포는 불법·부당하다"고 밝혔다.

당 수석 대변인인 최보윤 의원은 "최근 국가정보자원관리원 화재에 이어 담당 행정안전부 공무원의 사망 사건으로 민심이 좋지 않은 시기에 전격적으로 체포가 이뤄졌다"며 "국면 전환용이 아닌지 의심스럽다"고 말했다. 이어 "이번 체포와 관련해 불법한 부분에 대한 책임은 끝까지 추궁할 것"이며 "법원의 공정하고 현명한 판단이 있기를 바란다"고 덧붙였다.

조배숙 의원은 "이 전 위원장은 변호사를 통해 불출석 사유서도 냈고, 출석기일을 계속해서 조율해왔다. 이런 서류를 법원에 냈다면 과연 영장이 발부됐겠느냐"며 "법원 판단을 호도해 영장을 받아내는 건 직권남용이다. 끝까지 전말을 밝히겠다"고 강조했다.

김장겸 의원은 "검경 수사권 조정 이후 경찰에 권력이 집중된 상황"이라면서 "정치 경찰이 될 경우 그 위험성을 드러낸 사건"이라고도 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



