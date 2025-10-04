"시작가 4억"…中서 '66666666' 휴대전화 번호 경매 나왔다

채권·채무 문제로 법원 경매에 나와

중국에서 휴대전화 번호 '66666666'이 경매에 나왔다.

지난 1일 중국 매체 다완뉴스, 시나재경 등에 따르면 오는 16일 알리바바 자산 플랫폼에서 열리는 경매에 휴대전화 번호 '1**66666666'이 나올 예정이다. 시작가는 200만 위안(약 4억원)으로 정해졌으며 입찰에 참여하기 위해서는 보증금 40만 위안(약 8000만원)을 내야 한다.

경매 의뢰인은 정저우 고신기술 산업개발구 인민법원이다. 번호 소유주는 산둥성 자오좡에 거주하는 장모씨로, 부채 문제로 인해 경매가 진행되는 것으로 알려졌다. 법원 관계자는 "시작가는 채무자인 장 씨와 채권자 간 합의에 따라 정해졌다"라고 설명했다.

중국서 숫자 6은 행운과 번영 상징

중국에서는 숫자 6(리우)은 '순조롭다', '잘 풀린다(슌리)'는 발음과 유사해 행운과 번영을 상징한다. 또 게임이나 채팅 등 온라인 문화에서 6은 '대단하다', '멋지다, '잘한다'라는 뜻으로 쓰이기도 한다. 특히 중국에서는 같은 숫자가 반복될수록 길운이 배가 된다는 믿음이 퍼져 있어 '66666666' 같은 번호는 부유층 사이에서 큰 인기다. 이 밖에도 숫자 8은 '번창', 9는 '장수'의 의미를 가져 선호된다.

이 때문에 과거에도 같은 숫자가 반복되는 휴대전화 번호는 고가로 판매된 사례가 다수 있다. 휴대전화 끝자리가 '888888'인 번호는 지난해 12월 장쑤성에서 42만4000위안(약 8367만원)에 낙찰됐고, 지난 3월 광시성에서는 휴대전화 끝자리 '77777777'이 36차례 경합 끝에 최종 70만 위안(약 1억3800만원)에 낙찰됐다. 2016년에는 윈난 지역의 휴대전화 '8888-8888' 번호가 인터넷에서 888만 위안(약 15억8000만원)에 주인을 찾았다. 또 2014년 헤이룽장에서는 '5555-5555' 번호가 650만 위안(약 11억6000만원)에 판매되기도 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



