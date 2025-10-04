'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개

마돈나, SNS에 사진 올려…로제 가운데 앉아

엘르 “누군가 불쾌하게 할 의도 없었다” 사과

최근 프랑스 파리 패션위크 현장 사진으로 인종차별 피해 논란의 중심에 섰던 걸그룹 블랙핑크 멤버 로제의 당시 자리가 이른바 '센터석'이었던 것으로 알려졌다.

팝스타 마돈나는 3일(현지시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 지난달 29일 프랑스 파리에서 열린 생로랑 여성복 2026 봄여름(S/S) 컬렉션 쇼 현장 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 로제가 마돈나의 가족, 찰리 XCX, 헤일리 비버, 조이 크라비츠 등 세계적인 스타 사이의 중앙에 앉아 있는 모습이 담겼다.

마돈나가 3일(현지시각) SNS에 공개한 프랑스 파리 패션위크 현장 사진. 블랙핑크의 로제가 가운데 앉아 있다. 마돈나 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

이 사진이 주목받은 이유는 행사 이후 불거진 인종차별 논란 때문이다. 영국 패션 매거진 엘르UK는 지난달 30일 공식 SNS에 당시 촬영한 단체 사진을 게재하면서, 생로랑의 글로벌 앰버서더이자 행사 주요 인물이었던 로제의 모습을 편집해 삭제했다. 해당 게시물은 거센 비판을 받았고 인종차별 논란으로 번졌다.

논란은 행사에 참석한 다른 유명인들의 SNS 게시물에서도 이어졌다. 찰리 XCX는 로제를 등지고 앉아 있거나 로제만 어둡게 처리된 사진을 자신의 SNS에 올렸고, 이를 비버가 공유하며 논란이 확산했다. 팬들과 해외 언론은 "아시아인에 대한 노골적인 배제"라며 비판을 쏟아냈다.

결국 엘르UK 측은 이틀 뒤 공식 인스타그램 스토리를 통해 사과문을 게재했다. 엘르UK 측은 "최근 파리 패션위크 관련 게시물에서 블랙핑크 로제를 사진 크기 조정 과정에서 잘라낸 것에 대해 진심으로 사과드린다"며 "누군가를 불쾌하게 할 의도는 전혀 없었고, 해당 게시물은 삭제됐다"고 밝혔다.

로제는 이번 사태와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다. 그는 자신의 SNS를 통해 "생로랑 크리에이티브 디렉터 안토니 바카렐로에게 감사한다. 그의 작업은 늘 아름답다"고 글을 올렸다.

로제는 2020년부터 생로랑의 글로벌 앰버서더로 활동해왔다. 올해 초에는 입생로랑 뷰티의 글로벌 앰버서더로도 선정돼 활동 영역을 넓혔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



