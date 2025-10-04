본문 바로가기
버섯 캐다 날벼락…日 미야기현에서 곰 공격 받아 1명 사망

김현정기자

입력2025.10.04 14:02

피해자들은 70대 여성
일행 중 1명은 실종

일본 미야기현에서 버섯을 채취하던 70대 여성들이 공의 공격을 받아 1명은 사망하고, 다른 1명은 실종됐다.


3일 현지 경찰과 NHK 등 언론 보도에 따르면 피해자들은 이날 오후 1시30분쯤 미야기현 구리하라시 구리코마산 부근에서 버섯을 채취하고 있었다. 이들 일행은 모두 4명으로, 버섯이 많이 자란 곳을 찾아 뿔뿔이 흩어져 채취하던 중 곰을 만난 정황이 있는 것으로 전해졌다.

미야기현 북부 지역의 한 경찰 관계자는 NHK 방송에 "여성 한 명이 사망했고, 다른 한 명은 여전히 실종 상태"라고 밝혔다. 경찰은 사망 원인을 조사 중이라고 했으나, 현지 언론 보도에 따르면 일행 중 한 명이 경찰에 전화를 걸어 "여성이 곰에게 공격당했다"고 신고했다. NHK는 경찰이 시신에 남은 상처를 바탕으로 곰의 공격으로 판단하고 있다고 보도했다. 미야기현에서는 이번 사고 이전에도 이미 여러 차례 곰 목격 신고가 있었으며, 이에 곰 출몰 경보가 발령된 상황이었다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

나가노현에서도 '곰 습격' 추정 남성 시신 발견

이와 별도로 나가노현에서도 다수의 발톱 자국이 있는 78세 남성의 시신이 발견됐는데, 경찰은 이 남성 또한 곰에게 살해된 것으로 보고 있다. 이 남성은 평소 산에서 버섯 채취를 해 왔으며 지난 2일부터 귀가하지 않아 행방불명 상태였다. 다음 날인 3일 아침 경찰 및 소방대원 등 30명이 수색에 나선 끝에 급경사 지대 산림에서 이 남성의 시신을 발견했다. 시신의 얼굴과 목 등 여러 부위에는 긁힌 듯한 상처가 있었다.


최근 일본에서는 곰으로 인한 사상 사고가 잇따르고 있다. 지난 8월에는 홋카이도 시레토코의 라우스산에서 친구와 함께 하산하던 20대 등산객이 곰의 습격을 받아 실종됐다가 이튿날 숨진 채 발견됐다. 그의 사인은 전신 다발 외상에 따른 과다출혈이었다. 수색 현장에는 곰의 활동 흔적이 많아 구조대의 안전까지 우려되는 상황이었는데 당국은 수색 중 성체 1마리와 새끼 2마리 등 곰 3마리를 사살했다. 시레토코 산악 지역에서 곰의 치명적인 공격이 발생한 것은 63년 만의 일이다. 당국은 2차 피해 방지 차원에서 즉시 등산로를 폐쇄하고 주민 및 관광객에게 주의 경보를 발령하는 한편 주변 출입을 통제하고 있다.


앞서 지난 7월에는 홋카이도 주택가에서 곰 습격으로 주민 1명이 사망했다. 지난달 12일 홋카이도 남부 후쿠시마초의 피해자는 남성 신문 배달원(52)이었다. 당시 목격자는 "현관문을 열었을 때, 내 앞에서 곰이 사람을 덮치는 것을 봤다"고 진술했다. 홋카이도 시가지에서 곰 공격으로 사망자가 나온 것은 2006년 이후 처음이다. 이 곰은 몸길이 208㎝, 체중 218㎏이며 8~9살로 추정되는 수컷이었으며, 이후 사살됐다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

