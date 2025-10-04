해병대사령관, 추석 앞 서해 최전방 우도경비대 방문

주일석 해병대사령관 겸 서북도서방위사령관이 추석을 앞둔 4일 서해 북방한계선(NLL) 최전방 부대인 우도경비대를 방문해 작전대비태세를 점검하고 장병들을 격려했다.

주일석 해병대사령관이 4일 서해 NLL 최전방 우도경비대 초소에서 전방지역을 확인하고 있다. 2025.10.4 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 해병대사령부에 따르면 주 사령관은 우도경비대 합동대공감시소에서 전방 지역을 확인하고 통합상황실에서 작전 현황을 보고받았다. 대공 상황 등 발생할 수 있는 도발 유형별로 대응 체계를 점검했다. 아울러 장병들이 생활하는 통합생활관을 찾아 감사와 격려 인사를 전하고 격려품을 전달했다.

우도경비대가 위치한 우도는 백령도, 연평도와 함께 해병대가 배치된 서북도서 중 하나로, 총면적 0.4㎢의 작은 섬이다. 서해 NLL과 거리가 가까워 군사적·지리적 요충지로 꼽힌다.

주 사령관은 "'국민의 군대'로서 국토를 수호하는 숭고한 임무를 완수해야 한다"며 "안보 못지않게 중요한 장병 생명과 안전을 위한 안정적인 부대 관리에 힘써 달라"도 당부했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>