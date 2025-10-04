해병대사령관, 추석 앞 서해 최전방 우도경비대 방문

주일석 해병대사령관 겸 서북도서방위사령관이 추석을 앞둔 4일 서해 북방한계선(NLL) 최전방 부대인 우도경비대를 방문해 작전대비태세를 점검하고 장병들을 격려했다.
주일석 해병대사령관이 4일 서해 NLL 최전방 우도경비대 초소에서 전방지역을 확인하고 있다. 2025.10.4 연합뉴스
이날 해병대사령부에 따르면 주 사령관은 우도경비대 합동대공감시소에서 전방 지역을 확인하고 통합상황실에서 작전 현황을 보고받았다. 대공 상황 등 발생할 수 있는 도발 유형별로 대응 체계를 점검했다. 아울러 장병들이 생활하는 통합생활관을 찾아 감사와 격려 인사를 전하고 격려품을 전달했다.
우도경비대가 위치한 우도는 백령도, 연평도와 함께 해병대가 배치된 서북도서 중 하나로, 총면적 0.4㎢의 작은 섬이다. 서해 NLL과 거리가 가까워 군사적·지리적 요충지로 꼽힌다.
주 사령관은 "'국민의 군대'로서 국토를 수호하는 숭고한 임무를 완수해야 한다"며 "안보 못지않게 중요한 장병 생명과 안전을 위한 안정적인 부대 관리에 힘써 달라"도 당부했다.
