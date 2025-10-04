본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금융노사, '금요일 1시간 단축근무' 합의…사측 "은행 영업시간은 유지"

손선희기자

입력2025.10.04 12:29

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주 4.5일제 도입을 요구하며 총파업에 나선 전국금융산업노동조합(금융노조)이 사측과 '금요일 1시간 단축근무' 시행에 잠정 합의했다.


전국금융산업노동조합(금융노조) 조합원들이 지난달 26일 서울 종로구 세종대로에서 열린 9·26 총파업 결단식에서 실질임금 인상과 주 4.5일제 근무를 촉구하고 있다. 연합뉴스

전국금융산업노동조합(금융노조) 조합원들이 지난달 26일 서울 종로구 세종대로에서 열린 9·26 총파업 결단식에서 실질임금 인상과 주 4.5일제 근무를 촉구하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

4일 금융권에 따르면 금융노조와 사측인 금융산업사용자협회는 지난 2일 오후 ▲ 금요일 1시간 단축근무 ▲ 임금 3.1% 인상 등이 포함된 2025년 산별 중앙 교섭 잠정 합의안을 마련했다.

다만 사측은 금요일 근무시간을 축소와 별개로 은행 영업시간은 유지된다고 밝혔다. 금융산업사용자협회는 "금요일 1시간 조기퇴근은 현행 영업시간 유지를 전제로 기관별 상황에 따라 자율적으로 시행하는 방향으로 합의된 사항"이라고 강조했다.


아울러 금융노조가 지난달 26일 파업의 명분으로 내세운 주 4.5일 근무제의 경우 노사가 태스크포스(TF)를 구성해 향후 논의를 이어가기로 했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"크고 화려한 카페, 애들과 가봤더니 5만원 기본"…업주는 운영하다 물려주면 '남는 장사' [단독]"크고 화려한 카페, 애들과 가봤더니 5만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠들기 전 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정

'퍼프 대디' 콤스의 몰락…성매매 혐의 징역형

"펫시터 구합니다" "집청소 해주실 분"…추석 연휴 '이색 알바' 눈길

'편하다 좋아할 때, 집 구석에서 당신을 몰래 엿본다'…해킹 없이 로봇청소기 사용하려면

"의도 없었다" 로제 사진 뺀 유명 패션지, 결국 사과

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

"당황말고 119 연락해야"…한가위 주의해야 할 우리 아이 응급질환

새로운 이슈 보기