금융노사, '금요일 1시간 단축근무' 합의…사측 "은행 영업시간은 유지"

주 4.5일제 도입을 요구하며 총파업에 나선 전국금융산업노동조합(금융노조)이 사측과 '금요일 1시간 단축근무' 시행에 잠정 합의했다.

전국금융산업노동조합(금융노조) 조합원들이 지난달 26일 서울 종로구 세종대로에서 열린 9·26 총파업 결단식에서 실질임금 인상과 주 4.5일제 근무를 촉구하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일 금융권에 따르면 금융노조와 사측인 금융산업사용자협회는 지난 2일 오후 ▲ 금요일 1시간 단축근무 ▲ 임금 3.1% 인상 등이 포함된 2025년 산별 중앙 교섭 잠정 합의안을 마련했다.

다만 사측은 금요일 근무시간을 축소와 별개로 은행 영업시간은 유지된다고 밝혔다. 금융산업사용자협회는 "금요일 1시간 조기퇴근은 현행 영업시간 유지를 전제로 기관별 상황에 따라 자율적으로 시행하는 방향으로 합의된 사항"이라고 강조했다.

아울러 금융노조가 지난달 26일 파업의 명분으로 내세운 주 4.5일 근무제의 경우 노사가 태스크포스(TF)를 구성해 향후 논의를 이어가기로 했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



