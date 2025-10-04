본문 바로가기
김포 등 14개 공항 노동자 '조건부' 복귀…인천공항은 파업 계속(상보)

손선희기자

입력2025.10.04 11:01

김포공항 등 전국 14개 공항 노동자들이 파업을 조건부 중단하고 현장에 복귀한다. 다만 인천공항 노동자는 파업을 이어간다.


2일 인천국제공항 제1여객터미널에서 열린 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 전면파업 2일차 총파업 결의대회에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

4일 전국공항노동자연대는 보도자료를 통해 "오늘(4일)부터 대통령실이 한국공항공사와 면담할 예정인 14일까지 현장에 복귀한다"고 밝혔다. 다만 이들은 "(면담 이후) 정부와 관계기관의 책임 있는 대처가 없을 시 15일 다시 총파업에 돌입할 것"이라고 말했다.

이들은 파업을 멈추는 대신 준법투쟁을 벌일 예정이다. 공항 방문객에게 피켓시위로 파업 취지를 알리는 식이다.


반면 인천국제공항 노동자들이 속한 공공운수노조 인천공항지역지부는 이번 추석 연휴기간 전면 파업을 이어갈 방침이다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
