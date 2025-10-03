"권력자 조롱할 수 있어야" 헐리우드 스타들 '표현자유' 위원회 설립

'수정헌법 제1조 위원회' 80년 만에 부활

애런 소킨·나탈리 포트만 등 550명 집결

"권력 비판은 정치 떠나 민주주의 토대"

할리우드 원로 배우 제인 폰다(87)가 표현의 자유를 지키기 위한 단체를 재출범하며 대규모 연대에 나섰다. 1940년대 매카시즘 광풍 속에서 창립한 '수정헌법 제1조 위원회'가 약 80년 만에 다시 깃발을 올린 것이다.

1일(현지시간) 미국 CNN, 버라이어티 등 보도를 보면, 폰다는 최근 성명을 내고 "표현의 자유에 대한 공격이 다시 시작됐다. 매카시 시대는 정치적 스펙트럼을 초월한 미국인들이 단결해 억압 세력에 맞서 헌법의 원칙을 지켰을 때 끝났다. 그 세력이 돌아왔고, 이제 우리가 맞설 차례"라고 밝혔다. 그는 "정치적 배경과 신념에 상관없이 권력자를 비판하고 조롱할 수 있는 능력은 미국이 지향해 온 토대"라며 위원회 재출범 취지를 강조했다.

이번 위원회에는 애런 소킨, 바브라 스트라이샌드, 글렌 클로스, JJ 에이브럼스, 존 레전드, 줄리언 무어, 나탈리 포트먼, 페드로 파스칼, 벤 스틸러, 숀 펜, 스파이크 리, 비올라 데이비스, 위노나 라이더, 우피 골드버그, 빌리 아일리시 등 550여명의 배우와 감독, 뮤지션이 참여했다. 퀸타 브런슨, 케리 워싱턴, 줄리아 루이스 드레이퍼스, 이선 호크, 안젤리카 휴스턴 등도 이름을 올렸다.

단체의 이름은 미국 수정헌법 제1조, 즉 언론·집회·표현의 자유를 규정한 조항에서 따왔다. 1947년에는 제인 폰다의 아버지인 배우 헨리 폰다가 험프리 보거트, 프랭크 시내트라, 주디 갈런드 등과 함께 같은 이름의 위원회를 만들었다. 당시 미국 정부가 할리우드 내 공산주의자 색출 조사를 벌이자 이들은 표현의 자유를 옹호하며 맞섰다.

