새마을금고 6년간 440억 금융사고

2020~2025년 74건 사고 발생

동일인 한도초과대출 10배 증가

임직원 제재 대상 급증…관리감독 강화 시

최근 6년간(2020~2025년 8월) 새마을금고 금융사고 피해 금액은 약 440억7000만원에 이르는 것으로 확인됐다.

박정현 더불어민주당 의원이 3일 공개한 행정안전부의 '새마을금고 금융사고 현황'에 따르면 74건의 금융사고가 발생했다.

새마을금고의 금융사고는 올해 초 대구 동구 새마을금고 금융사고(춘천 민간임대아파트 300억대 보증금 사기사건), 6월 대구 북구와 서구에서 발생한 대출금 횡령·현금 횡령 사건 등으로 그 심각성이 여러 차례 지적된 바 있다.

제재 대상도 늘었다. 제재공시내역에 따르면 2023년 207명에서 2024년 358명으로 지난해 임직원의 위법 부당행위가 크게 증가한 것으로 나타났다. 올해 8월 기준으로 집계된 결과에서도 123명의 임직원이 제재공시대상에 올랐다.

동일인 한도 초과 대출금액은 2020년 459억5100만원에서 2024년 4033억4300만원으로 불과 4년 사이에 10배 이상 늘었다. 규제의 틈을 노린 동일인 한도대출의 건당 규모가 크게 늘어난 것으로 보인다. 이러한 초과대출은 금융기관의 재무 건전성에 큰 악영향을 미치기 때문에 엄격하게 규제해야 할 필요성이 있다는 지적이 제기되고 있다.

박 의원은 "연초부터 새마을금고 횡령·배임 등 금융사고 문제가 계속 도마에 올라왔다" 며 "각종 부동산 PF와 부당대출 문제를 넘어 직접적인 자금 횡령 사건까지 이어지는 상황을 타개하기 위해 연말까지 확실한 자구책 마련을 촉구할 예정"이라고 밝혔다.





