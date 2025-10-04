본문 바로가기
"멀리 가긴 싫은데"… 서울 공원에서 즐기는 '연휴 이벤트'

배경환기자

입력2025.10.04 10:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
추석 연휴 13개 공원 특별 프로그램 운영
가족과 함께 즐길 수 있는 체험형 행사 마련
용산가족공원, 낙산공원, 보라매공원 등
원예체험, 곤충 탐사, 생태해설 투어까지

서울시내 공원 곳곳에서 추석 맞이 '가족 프로그램'이 펼쳐진다. 명절 분위기를 느낄 수 있는 민속놀이부터 공원의 자연을 느낄 수 있는 생태 관찰, 해설 산책, 전시 관람 등 다양한 즐길거리가 예정됐다. 서울시가 공원 13곳에서 준비 중인 프로그램만 42개에 달한다. 보라매공원에서는 서울국제정원박람회가 진행 중이다.


도심 가운데 위치한 남산공원, 낙산공원, 용산가족공원에는 추석 명절을 맞이해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통놀이가 마련됐다.

2025 서울국제정원박람회가 진행 중인 서울 동작구 보라매공원. 조용준 기자

2025 서울국제정원박람회가 진행 중인 서울 동작구 보라매공원. 조용준 기자

남산공원 야외식물원에서는 한가위를 맞아 한가위의 풍류와 안녕을 기원하는 '솟대' 만들기와 함께 전통 놀이도 즐겁게 즐길 수 있는 '남산 한가위 진또배기'를 7일부터 9일까지 운영한다. 남산 양봉교육장에서는 꿀벌만의 독특한 생활사와 꿀벌의 건강한 도시생태계의 관계성을 이해하며 꿀벌을 관찰할 수 있는 '신비한 꿀벌교실, 꿀벌의 꿀잼생활'을 7일에 운영한다.

낙산공원에서는 제기차기, 비석치기 등 전통 놀이를 통해 한가위의 풍류를 즐기며 'K팝데몬헌터스'의 배경 중 하나였던 낙산공원 성곽길을 따라 한양도성 순성놀이와 함께 소원을 비는 '한가위를 즐기는 낙산'을 7일부터 9일까지 운영한다.


용산가족공원 제1광장에서는 시민 누구나 자유롭게 체험할 수 있는 윷놀이, 투호 놀이, 제기차기 등 전통 놀이 체험을 할 수 있는 '공원민속놀이'를 6~9일 10시부터 16시까지 상시 운영한다.


남산서울타워 4층 정원문화힐링센터에서는 나만의 가을 손바닥정원을 만드는 '손바닥정원만들기'와 새를 관찰하며 산책하는 '남산 새산책'을 11일에 체험할 수 있다.

낙산공원에서는 해설가와 함께 도성길을 걷고 갓·도포 착용 체험, 가야금 연주 감상, 부채 꾸미기, 여행하는 돌 그리기를 한 자리에서 즐길 수 있는 '낙산풍류'를 11~12일에 운영한다.


서울숲과 길동생태공원에서도 다양한 생태체험이 예정됐다. 서울숲과 길동생태공원에서는 추석 연휴 기간 공원을 찾는 시민들을 위해 가족과 함께 즐길 수 있는 윷놀이, 투호 던지기 등 전통놀이와 원예 프로그램 등이 계획됐다.


서울숲에서는 방문자센터 인근 칠엽수마당에서 시민 누구나 자유롭게 참여해 민속놀이를 즐길 수 있는 '전통놀이마당'을 3~5일, 9일 10시~16시에 운영한다. 지도 속 코스를 따라 공원을 탐방하고 퀴즈를 풀어보는 자율탐방 비대면 프로그램인 '나도 서울숲 탐험가'를 방문자센터 앞 비치된 곳에서 누구나 체험해볼 수 있다.


길동생태공원에서는 딱따구리를 탐조하며 도시 숲에 딱따구리가 사라지는 이유에 대해 알아보는 시간을 갖는 '도시숲, 새를 만나다', 거미가 숲에서 어떤 역할을 하며 살아가는지 알아볼 수 있는 '길동의 자연에 빠지다', 명화 속에 나오는 나무들을 실내에서 살펴본 후 공원에서 직접 나무를 보며 나무에 대한 숲해설을 들을 수 있는 '명화 속 나무이야기' 등을 운영한다.


서울국제정원박람회가 열리고 있는 보라매공원에서는 다양한 정원문화 체험프로그램이 예정됐다. 눈으로 보기만 하는 것이 아니라 직접 체험해볼 수 있는 특별한 프로그램인 '보라매 풍성한 즐거움 가족 가드닝', '보라매 컬러가든 투어', 지도를 따라 공원을 탐험하며 퀴즈 미션을 수행하는 자율탐방형 프로그램이 마련됐다.


보라매공원 동문 앞 광장에서는 (사)놀이하는 사람들과 가족·친척들이 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 놀이의 장 '두근두근 추석 정원놀이터'가 진행되며 ▲제기놀이 ▲8방망줍기 ▲신랑각시떡먹이기 ▲공기 등 우리 민속놀이 프로그램을 운영한다.


월드컵공원, 보라매공원, 경의선숲길공원에서는 추석 연휴를 맞아 공원을 방문하는 시민들을 위해 ▲보름달 관측 ▲정원 그림책 읽기 ▲추석 요리(송편)체험 ▲전통공예 체험 ▲생태 해설 등 공원을 100% 즐길 수 있는 체험형 프로그램 '한가위, 정원에서 만난 달'을 운영한다.


기획전시가 잡힌 곳들도 있다. 서울식물원에서는 기획전시 '우리들의 자연, 행성적 공존'과 주말을 활용한 투어 및 가족 프로그램이 11종 운영된다. '우리들의 자연, 행성적 공존'은 자연·인위적 존재들 간의 경계를 허물고 우리 모두가 하나의 행성 안에 연결된 생태적 존재들임을 상상해 보는 전시다. 추석 연휴 기간 내 4일, 8일에는 전시 관람과 함께 전시해설을 들을 수 있다.


이밖에도 북서울꿈의숲에서는 한가위를 맞아 야간 한가위 달빛여행 프로그램을 준비했다. 추석에 어린이들이 전통문화를 배우고 즐길 수 있는 선비체험과 전통전래놀이 프로그램을 만나볼 수 있다. 중랑캠핑숲 공원에서는 '가족 곤충탐사대', 경춘선숲길에서는 '가을의 시작에서 기차여행' 등 가족과 함께하는 다양한 프로그램을 기획해 맞춤형 힐링·체험 프로그램을 운영한다.


한편 연휴기간 자세한 프로그램 운영시간은 정원도시 서울 누리집을 통해 확인할 수 있다. 신청접수는 서울시 공공서비스예약을 통해 가능하다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
