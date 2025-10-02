“올 추석 포항서 즐기세요”… 연휴 관광객 맞이 풍성한 프로그램

보경사·스페이스워크·호미곶새천년기념관, 추석연휴 정상 운영



전통시장 공영주차장 무료 개방·숙박 할인 이벤트 등 특별 혜택



일월문화제·전통놀이 체험 등 전통-현대 잇는 체험형 관광 마련

포항시가 추석 연휴를 맞아 풍성한 볼거리와 다양한 체험 프로그램을 마련하고 귀성객과 전국 관광객 맞이 준비에 총력을 다하고 있다.

시는 방문객의 편의를 위해 연휴 기간 시장 인근 공영주차장을 무료 개방하고, 여가 플랫폼을 통한 숙박 할인 이벤트와 야간관광 상품 40% 할인 등 특별 혜택을 마련했다.

추석 당일인 6일에도 보경사, 사방기념공원, 스페이스워크, 오어사 둘레길, 이가리 닻 전망대, 해상스카이워크, 호미곶 새천년기념관 등 주요 관광지가 모두 정상 운영되며, 특히 호미곶 새천년기념관은 10월 3일부터 9일까지 무료로 개방된다.

시민과 귀성객, 관광객들이 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 환호공원 주요 시설을 정상 운영한다. 포항 대표 관광명소인 스페이스워크는 연휴기간 오전 10시부터 오후 9시까지 운영되며, 날씨에 따라 탄력적으로 조정될 예정이다. 연휴가 끝나는 13일 휴무를 시행한다.

또 민간공원 특례사업의 핵심 시설인 환호공원 식물원이 지난 9월 30일 정식 개장함에 따라, 이번 연휴 기간 시민과 관광객에게 도심 속 자연 휴식 공간을 제공하기 위해 준비하고 있다. 식물원 입장료는 포항 시민은 50% 할인을 적용해 1500원이며, 추석 당일은 휴무다.

문화 행사도 다채롭다. 연오랑세오녀테마공원에서는 민속놀이와 기획전 '달을 그리다'가 열리며, 구룡포 아라예술촌, 과메기문화관 등에서도 민속놀이 체험과 전시가 열리고, 국립등대박물관에서는 어린이·가족 대상 체험 프로그램 '등대 놀이터'를 운영한다.

또 연휴 마지막 주말인 11∼12일에는 연오랑세오녀테마공원에서 포항 대표 전통축제인 '일월문화제'가 열려 풍물 경연, 국악 공연, 신라복 체험 등 다양한 전통문화 행사가 진행돼 국내외 관광객의 발길을 모을 전망이다.

이강덕 시장은 "문화·관광도시로 도약하고 있는 포항 곳곳에서 가족과 함께 즐길 수 있는 행사를 마련했다"며 "이번 추석 연휴에 관광객과 시민 모두 포항의 매력적인 관광자원과 세대를 아우르는 행사를 즐기며 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>