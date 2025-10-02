울릉군, 울릉도가 낳은 도자기 명인 김용석 초청 강연

경북 울릉군은 지난 10월 1일과 2일, 울릉 한마음회관 문예창작공방에서 울릉 출신 도자기 명인 김용석 초청 강연을 진행했다.

김용석 명인 초청 강의. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 도자기 강연은 울릉군이 운영하는 경북도민행복대학 울릉캠퍼스와 행복학습센터의 교육 과정으로 진행됐으며, 지역 주민들에게 전통 도자 문화의 가치와 예술적 깊이를 전달하고 문화 향유 기회를 넓히기 위해 마련됐다.

김용석 명인은 울릉군 출신으로 수십년간 창작 활동과 연구 성과를 바탕으로 도자기를 제작해 온 명인 도예가로 평가를 받고 있으며, 현재는 대구에서, 고향 '울릉 도동'에서 이름을 딴 '도동요' 브랜드를 런칭해 찻잔과 다관 등 많은 도예 작품을 선보이고 있다.

김용석 명인은 "내 고향인 울릉군에서 강의를 할 수 있어서 감회가 새롭고 기억에 많이 남을 것 같다, 또 많은 분이 반겨주시고 수업도 열심히 참여주셔서 감사하다"고 말했다.

수강생들은 "울릉군 출신의 명인이 직접 고향을 찾아와 우리에게 수업을 해준 것에 대해 감사하고, 그동안 지역에서 도예 수업 기회를 접하기가 매우 어려웠는데, 이번 초청 강연을 통해 새로운 흥미와 배움의 즐거움을 느낄 수 있었다"고 소감을 전했다.

울릉군 관계자는 "앞으로도 명인 초청 강연과 같은 문화예술 프로그램을 정기적으로 확대해 나가고, 도예뿐 아니라 다양한 분야의 체험 활동을 마련해 지역민들이 보다 풍성한 문화생활을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>