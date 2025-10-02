김동근 시장 "일자리 창출·소통…어르신이 행복한 도시 정책 추진"

의정부시, 제29회 노인의 날 기념식 개최

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 1일 의정부문화재단(의정부예술의전당) 대극장에서 지역 노인 900여 명과 함께 '제29회 노인의 날 기념식'을 성황리에 개최했다.

김동근 시장이 지난 1일 '제29회 노인의 날 기념식'에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

대한노인회 의정부시지회가 주관한 이번 행사는 노인들의 노고에 감사를 전하고, 경로효친 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 축하공연 및 기념식을 진행하고, 모범 노인과 노인복지 기여자 등 총 47명이 표창을 받았다.

경기도지사 표창은 드림밸리아파트 경로당 문봉대 회장이 모범 노인 부문에서, 녹양종합사회복지관 지향숙 씨가 노인복지기여자 부문에서 각각 수상했다.

또한 의정부시장 표창은 권길주, 김광분, 문영희, 박필남, 오입분, 이영철, 장금식, 장영옥, 정영길, 황춘자 씨가 모범 노인으로, 김대성, 조재영, 이기엽, 박정해, 장석현, 현시연 씨가 노인복지기여자로 각각 수상했다.

김동근 시장이 지난 1일 '제29회 노인의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장은 "제29회 노인의 날을 맞아 표창을 받으신 분들께 축하를 전하며, 노인복지 발전에 기여해 주신 유공자분들께 깊이 감사드린다"며 "어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 양질의 일자리를 창출하고, 함께 소통하며 공감할 수 있는 체감형 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



