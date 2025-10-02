[포토] 귀성객들에게 인사하는 민주당 지도부

정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 2일 서울 용산역에서 추석 귀성객들에게 인사하고 있다.







