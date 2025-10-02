양산시, '2025년 가을 양산 시티투어' 운영

역사와 자연 따라 떠나는 하루 여행

경남 양산시는 깊어가는 가을 정취 속에서 역사와 자연을 함께 즐길 수 있는 '2025년 가을 양산 시티투어'를 운영한다.

이번 투어는 총 6회에 걸쳐 역사문화코스(10월 24∼26일), 자연관광코스(10월 31일∼11월 2일)로 나눠 진행된다.

역사문화코스는 양산시립박물관과 북정·신기 고분군을 시작으로 전통시장(남부시장), 세계문화유산인 통도사와 무풍한송길, 국화 향기가 가득한 황산공원 등을 둘러보며 양산의 역사와 문화를 체계적으로 체험할 수 있다.

자연관광코스는 국화축제가 열리는 황산공원을 시작으로 시원한 물줄기를 자랑하는 홍룡폭포, 울창한 숲과 맑은 호수를 품은 법기수원지를 탐방하며, 가을의 풍광 속에서 양산의 청정 자연을 만끽할 수 있는 일정으로 구성됐다.

모든 코스에는 문화관광해설사가 동행해 여행의 깊이를 더한다.

참가 신청은 양산시 문화관광체육 홈페이지 내 '시티투어' 페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 신청 기간은 역사문화코스의 경우 10월 15일부터 22일까지, 자연관광코스는 10월 22일부터 10월 29일까지이며 참가비는 성인 3000원, 청소년 1000원, 미취학 아동은 무료이다.

시 관계자는 "역사와 자연, 문화를 아우르는 이번 프로그램에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "앞으로도 다양한 테마의 시티투어를 통해 지역 관광자원을 적극적으로 알릴 계획"이라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



