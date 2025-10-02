본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 인천-김포 등 15개 공항 노동자 총파업 돌입

강진형기자

입력2025.10.02 10:17

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 인천-김포 등 15개 공항 노동자 총파업 돌입
AD
원본보기 아이콘

2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장 앞에서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 소속 조합원들이 총파업 사전대회를 열고 인력충원 및 노동시간단축을 촉구하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

셧다운 직격탄…金 안전자산 불붙고 달러는 '흔들'

새로운 이슈 보기