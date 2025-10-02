[포토] 인천공항 노동자, 연휴 앞두고 총파업 돌입

2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장 앞에서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 소속 조합원들이 총파업 사전대회를 열고 인력충원 및 노동시간단축을 촉구하고 있다.







