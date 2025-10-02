본문 바로가기
한은, 추석 연휴 앞두고 4.4조 화폐 공급

김혜민기자

입력2025.10.02 12:00

한국은행은 추석 연휴를 앞두고 4조4000억원 규모의 화폐를 금융기관에 공급했다.

30일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 관계자들이 추석 화폐 공급을 하고 있다. 2025.09.30. 사진공동취재단

2일 한은이 발표한 '2025년 추석 전 화폐공급 실적'에 따르면 한은이 추석 전 10영업일간(9월19일~10월2일) 금융기관에 공급한 화폐 순발행액(발행액-환수액)은 4조4183억원으로 집계됐다. 지난해 추석 연휴 때보다 6715억원(17.9%) 증가했다.


구체적으로 화폐발행액은 4조7321억원으로 지난해보다 8182억원(20.9%) 증가했다. 화폐환수액은 3078억원으로 1407억원(84.2%) 늘었다.

한은 관계자는 "추석 연휴 기간이 5일에서 7일로 늘어난 데다, 시장금리 하락으로 화폐보유 수요가 늘면서 발행액이 늘어난 영향"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

